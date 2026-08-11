Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 175 değer kazanmıştı: Çip üreticisinden 15 milyar dolarlık hisse arzı kararı var

Çip üreticisi Intel, yapay zeka işlem gücüne yönelik hızla artan müşteri talebini karşılamak amacıyla Pazartesi günü 15 milyar dolarlık adi hisse senedi ihraç edeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri %4 oranında değer kaybetti.

Intel; fiziksel yapay zeka, amaca özel silikon çipler ve gelişmiş paketleme teknolojilerini öncelikli büyüme alanları olarak tanımladı. Şirket, sağlanan fonun sermaye harcamaları ve işletme sermayesi başta olmak üzere genel kurumsal ihtiyaçlar için kullanılacağını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu arzın, Intel'in güçlü bilançosunu koruma ve yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu sürdürme taahhüdünü yerine getirirken önündeki büyüme fırsatlarının peşinden gitmesine daha fazla olanak sağlaması amaçlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Yapay zekaya trilyonlarca dolar yatırım yapıyorlar

Teknoloji devleri, son yıllarda artan yapay zeka talebini karşılamak ve yeni işlem kapasitelerini destekleyecek altyapıyı inşa etmek amacıyla trilyonlarca dolarlık yatırım yaptı. Goldman Sachs tahminlerine göre, dev teknoloji şirketlerinin yapay zeka odaklı sermaye harcamalarının bu yıl 765 milyar dolara, 2027’de ise 1,2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bellek tedarikindeki daralmaya dikkat çeken Amazon, bu bilanço döneminde en yüksek harcama öngörüsünü paylaşan şirket oldu.

Geçtiğimiz ay son 15 yılın en hızlı gelir büyümesini kaydeden Intel, güçlü müşteri talebini gerekçe göstererek sermaye harcamaları hedefini 20 milyar dolara yükseltmişti. Şirketin Finans Direktörü (CFO) David Zinsner, harcamaların büyük kısmının fabrika ekipmanlarına ayrılacağını ve 2027 yılında harcamalarda "ciddi bir artış" beklediklerini ifade etmişti.

Şirket hisseleri 2026 yılında %175 değer kazandı

Intel hisseleri; küresel yapay zeka altyapı yatırımları ve ABD hükümetinin yerli çip üretimini güçlendirmek amacıyla şirketten aldığı %10’luk hisse payının etkisiyle son bir yılda güçlü bir performans sergiledi. Şirket hisseleri 2026 yılında %175 değer kazanırken, son bir yıllık süreçte değerini beş katına çıkardı.

Intel’in açıkladığı plan, aracı kurumlara 30 gün içinde 2,25 milyar dolarlık ek adi hisse senedi satın alma opsiyonu da tanıyor. Dev bankaların aracılık ettiği duyuru sonrası Intel hisseleri güne yüzde 4'ün üzerinde düşüşle başlasa da, hisselerin yıl başından bu yana kazancı yüzde 175 seviyesinde bulunuyor.