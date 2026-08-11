"Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek" vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Enerjisa Enerji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.



Şirketin esas Faaliyet Geliri yılın ilk altı ayında 38,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, bu gelirin yaklaşık yüzde 88’i dağıtım iş kolundan sağlandı. Esas faaliyetlerden elde edilen Baz Alınan Net Kâr ise 6,4 milyar TL oldu. Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım şebekesinin modernizasyonu, kapasitesinin artırılması, dijitalleşmesi ve artan elektrik talebine hazırlanması amacıyla gerçekleştirdiği yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artırdı.

Düzenlemeye Esas Varlık Tabanı yıllık bazda yüzde 41 büyüyerek 105.8 milyar TL’ye ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun dağıtım reel makul getiri oranında (RMGO) yaptığı güncelleme de şirketin beşinci tarife dönemindeki (2026-2030) yatırım programındaki artışı destekledi. Bu sonuçlarla birlikte, Enerjisa Enerji 2026 Faaliyet Gelirleri hedefini 80-85 milyar TL aralığına ve Baz Alınan Net Kar hedefini ise 13-15 milyar TL aralığına yükseltti. Şirket, yıl başında paylaştığı Regüle Varlık Tabanı ve Yatırımlar hedeflerini ise teyit etti.



"Sorumluluğumuz, geleceğin enerji sistemini bugünden hazırlamak”





22 milyonu aşkın kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunmanın önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Enerjisa Enerji CEO'su Oğuzhan Özsürekci, “Enerji dönüşümünün başarısı, enerjiyi güvenli, kesintisiz ve verimli şekilde kullanıcılarla buluşturacak güçlü bir altyapıyla mümkün. Güçlü, akıllı ve dayanıklı şebekeler artık yalnızca enerji sektörünün değil, ekonomik büyümenin, rekabet gücünün ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel unsurlarından biri. Özel sektör olarak sorumluluğumuz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, geleceğin enerji sistemini de bugünden hazırlamak. Teknolojiye, dijitalleşmeye ve şebeke modernizasyonuna yaptığımız her yatırım, Türkiye'nin daha dirençli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına katkı sağlıyor. 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

"2026 yatırım programımızı planladığımız şekilde finanse etmeye devam ediyoruz.”



Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich ise değerlendirmesinde şunları söyledi:

"2026 yılının ilk yarısında jeopolitik gelişmelerin ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkili olduğu bir dönemde operasyonel dayanıklılığımızı güçlü finansal sonuçlarla destekledik. Operasyonel kazançtaki artış ve finansman maliyetlerindeki gerilemenin katkısıyla esas faaliyetlerden elde ettiğimiz net kâr 6,4 milyar TL'ye ulaştı. Net finansal borcumuz artmasına rağmen Net Finansal Borç/Faaliyet Geliri oranımızı 1,1x seviyesinde korumamız, bilanço disiplinimizin ve güçlü nakit yaratma kapasitemizin en somut göstergelerinden biri oldu. Uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş birlikleri, sermaye piyasalarında başarıyla gerçekleştirdiğimiz tahvil ihraçları ve çeşitlendirilmiş finansman yapımız sayesinde yatırım programımızı planladığımız şekilde finanse etmeye devam ediyoruz. Güçlü finansman altyapımız, Türkiye'nin enerji dönüşümünü destekleyecek yatırımlarımızı kesintisiz sürdürmemizi sağlarken, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma hedefimizi de destekliyor. Operasyonel verimliliğimiz ve disiplinli yönetim yaklaşımımızdan güç alarak, temel finansal hedeflerimizde önemli yapısal iyileşmeler kaydettik. Bu gelişmeler sürdürülebilir performans için sağlam bir temel oluştururken, güncellediğimiz yılsonu beklentilerimizin ötesinde ve gelecek dönemlerde de net kârımızda reel büyüme sağlamaya kararlıyız."