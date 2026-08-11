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Toplam ciroda dikkat çeken tablo: Yıllık arttı, aylık geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre toplam ciro, aylık bazda yüzde 0,3 gerilerken yıllık bazda yüzde 25,8 artış kaydetti.

Ekonomist
Ekonomist
Toplam ciroda dikkat çeken tablo: Yıllık arttı, aylık geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayına ilişkin ciro endeksleri verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziran ayında yıllık yüzde 25,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aynı dönemde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7, inşaat ciro endeksi yüzde 29,9, ticaret ciro endeksi yüzde 23,5 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 31,3 oranında artış gösterdi.

Toplam ciroda dikkat çeken tablo: Yıllık arttı, aylık geriledi-1
Toplam ciroda dikkat çeken tablo: Yıllık arttı, aylık geriledi-2

Toplam ciro aylık yüzde 0,3 oranında azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Haziran ayında aylık yüzde 0,3 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,7, inşaat ciro endeksi yüzde 0,7 oranında azalış gösterdi.

Ticaret ciro endeksi ise yüzde 0,5, hizmet ciro endeksi yüzde 0,8 oranında arttı.

Toplam ciroda dikkat çeken tablo: Yıllık arttı, aylık geriledi-3
Toplam ciroda dikkat çeken tablo: Yıllık arttı, aylık geriledi-4
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