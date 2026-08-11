Vize randevularında "bot" operasyonu: 49 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlere yönelik yürütülen incelemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Söz konusu kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı ve bu nedenle vatandaşların doğrudan randevu almasının fiilen imkânsız hâle geldiği iddialarının araştırıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu sağlama garantisi verilerek vatandaşlardan "yazılım", "danışmanlık" ve "hizmet bedeli" adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiğine ilişkin önemli bulgular elde edildiğini belirtti.

Gürlek, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde de önemli verilere ulaşıldığını ifade etti.

"41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edildi"

Bakan Gürlek yapılan incelemelerde soruşturmaya konu olan şirket yapılanmalarına ait hesaplarda yüksek meblağlarda para hareketi olduğu ve 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde; Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği; yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir."

"49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi"

Bu kapsamda 6 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini de şöyle ifade etti:

"Bu kapsamda bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemeler devam etmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza; operasyonlarda ve soruşturmada görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, jandarma mensuplarımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımızın yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyip bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz."