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Ticaret satışlarında düşüş, perakendede yükseliş: Haziran verileri belli oldu

TÜİK, Haziran ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yıllık ise yüzde 11,8 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
Ticaret satışlarında düşüş, perakendede yükseliş: Haziran verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ait Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 9,4 oranında azalış gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,8 arttı.

Ticaret satışlarında düşüş, perakendede yükseliş: Haziran verileri belli oldu-1

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9, perakende satış hacmi ise aylık yüzde 0,7 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 azaldı. 

Toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 4, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,7 oranında artış gösterdi.

Ticaret satışlarında düşüş, perakendede yükseliş: Haziran verileri belli oldu-2
Ticaret satışlarında düşüş, perakendede yükseliş: Haziran verileri belli oldu-3
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