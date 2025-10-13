ARA
  • 48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman? İşte il il tüm liste ve fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde 509 gayrimenkulü 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak.


Son Güncellenme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre kurum, 48 ilde mülkiyetinde bulunan 509 taşınmazın 15-16 Ekim'de satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.

28 ilde 127 konut satılacak
Alıcılar, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 127 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.

35 ilde 381 iş yeri satılacak
İş yeri alıcıları, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman,  Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 381 iş yerini ise %10 peşin 96 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecek.

48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman? İşte il il tüm liste ve fiyatları-1

SATIŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca, Isparta ilinde satışa çıkacak bir adet iş yeri %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 15 Ekim 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 16 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "4448434" numaralı telefondan ulaşılabilecek. İşte bazı örnek daireler ve muhammen fiyatları:

1 ŞANLIURFA BİRECİK'TE 85,98 M² KONUT

ŞANLIURFA BİRECİK'TE 85,98 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺1.535.049,00

2 MARDİN ARTUKLU'DA 101,89 M² KONUT

MARDİN ARTUKLU'DA 101,89 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.853.328,00

3 ADANA SARIÇAM'DA 86,12 M² KONUT

ADANA SARIÇAM'DA 86,12 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.428.976,00

4 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 84,61 M² KONUT

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 84,61 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.475.268,00

5 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 84,90 M² KONUT

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 84,90 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.422.001,00

6 KOCAELİ KÖRFEZ'DE 89,43 M² KONUT

KOCAELİ KÖRFEZ'DE 89,43 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺3.037.567,00

7 AYDIN EFELER'DE 84,99 M² KONUT

AYDIN EFELER'DE 84,99 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.485.744,00

8 BURDUR AĞLASUN'DA 85,34 M² KONUT

BURDUR AĞLASUN'DA 85,34 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.146.994,00

9 ESKİŞEHİR SARICAKAYA'DA 107,84 M² KONUT

ESKİŞEHİR SARICAKAYA'DA 107,84 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺3.397.469,00

10 ESKİŞEHİR MİHALIÇCIK'TA 85,90 M² KONUT

ESKİŞEHİR MİHALIÇCIK'TA 85,90 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.499.828,00

11 AKSARAY ESKİL'DE 87,99 M² KONUT

AKSARAY ESKİL'DE 87,99 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.004.117,00

12 AMASYA GÖYNÜCEK'TE 86,68 M² KONUT

AMASYA GÖYNÜCEK'TE 86,68 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.432.423,00

13 ORDU GÖLKÖY'DE 103,24 M² KONUT

ORDU GÖLKÖY'DE 103,24 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.734.091,00

14 BAYBURT DEMİRÖZÜ'DE 87,42 M² KONUT

BAYBURT DEMİRÖZÜ'DE 87,42 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.379.892,00

15 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ'DE 86,48 M² KONUT

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ'DE 86,48 M² KONUT

Muhammen Bedel

₺2.414.528,00

16 KIRKLARELİ MERKEZ'DE 54,72 M² İŞ YERİ

KIRKLARELİ MERKEZ'DE 54,72 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺2.709.000,00

17 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE 31,90 M² İŞ YERİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE 31,90 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺3.828.000,00

18 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE 74,17 M² İŞ YERİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE 74,17 M² İŞ YERİ

Muhammen Bedel

₺6.379.000,00
 
