Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 1.454,25 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,30 düşüşle 497 bin 500 liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,66 puan ve yüzde 0,04 düşüşle 1.561,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23’ü prim yaptı, 74’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Fenerbahçe Futbol, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, NATO Zirvesi’nden gelecek haber akışının piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

YARIN GÜNDEM YOĞUN

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey’in açıklamalarıyla, Almanya’da enflasyon, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,30 gerileyerek 497 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3316 lira, satışta 8,3649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3488 lira, satışta 8,3823 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2127, sterlin/dolar paritesi 1,4113, dolar/yen paritesi de 109,99 düzeyinde seyrediyor.