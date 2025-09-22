'510 TL geldi, 520 geldi...' Gece avlanıyor, sabah mezatta satılıyor

Balık fiyatlarını her sabah balıkhaneden aldıklarını kaydeden Başkan Erbap, "Biz balıkhaneden aldığımız fiyatları burada açarız, vatandaş da talebe göre, mezat usulü olduğu için ihtiyacı olduğunda fiyatı yükseltiyor. Şu an hamsi balığının kilosu 200 ile 400 lira arasında değişiyor. Çipurayı ise burada 300, 400, 500 hatta 600 liraya kadar verdiğimiz oluyor. Fiyatlarımız oldukça uygundur. Her gün taze ve saatlik balıklarımız mevcuttur. İstanbul'dan, Ankara'dan, Zonguldak'tan, Konya'dan, Afyon'dan ve daha birçok yerden vatandaşlar geliyor. Her yerden ziyaretçilerimiz oluyor. İnsanlar hem meraktan hem de mezatın nasıl yapıldığını görmek için geliyorlar. Daha önce görmeyenler için balık mezatı oldukça zevkli bir olay. Vatandaşımız bilmelidir ki İzmir Körfezi kirli değil. Bu yüzden buraya gelmekten ya da balık yemekten çekinilmemelidir. Zaten bizim balıklarımızın tamamı dış körfezden gelir. İç körfezle hiçbir alakamız yoktur. Vatandaşlarımız balıklarını gönül rahatlığıyla yiyebilirler, burada zehirlenme gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.