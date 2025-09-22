ARA
DOLAR
41,38
-0,01%
DOLAR
EURO
48,79
0,36%
EURO
GRAM ALTIN
4957,11
1,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
11513,29
1,94%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türk Somonu, Norveçli rakibinin pazar payını giderek daraltıyor

Tatlı suda yetiştirilen alabalıkların tuzlu suya alındıktan sonra 3,5-4 kilogram ağırlığa ulaşmasıyla elde edilen Türk somonunda 2035 sonuna kadar 1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.


Son Güncellenme:
Türk Somonu, Norveçli rakibinin pazar payını giderek daraltıyor

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bir programda yaptığı açıklamada, kültür balıkçılığının son 20 yıldır popüler hale geldiğine dikkati çekerek, son zamanlarda tonajların ve ihracatın artmasının sektörü görünür kıldığını anlattı.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL