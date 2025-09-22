Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bir programda yaptığı açıklamada, kültür balıkçılığının son 20 yıldır popüler hale geldiğine dikkati çekerek, son zamanlarda tonajların ve ihracatın artmasının sektörü görünür kıldığını anlattı.