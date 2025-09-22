Türk Somonu, Norveçli rakibinin pazar payını giderek daraltıyor
Tatlı suda yetiştirilen alabalıkların tuzlu suya alındıktan sonra 3,5-4 kilogram ağırlığa ulaşmasıyla elde edilen Türk somonunda 2035 sonuna kadar 1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, bir programda yaptığı açıklamada, kültür balıkçılığının son 20 yıldır popüler hale geldiğine dikkati çekerek, son zamanlarda tonajların ve ihracatın artmasının sektörü görünür kıldığını anlattı.