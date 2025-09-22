Ballon d'Or töreni ne zaman, hangi kanalda? "Altın Top" (Ballon d'Or) saat kaçta?

Futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or ödül töreni, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. "France Football" dergisi tarafından her yıl organize edilen bu prestijli gece, dünya futbolunun en iyilerini belirleyecek. Aday listesinde, futbolun en büyük yıldızları da dahil olmak üzere toplam 30 kişilik bir isim yer alıyor.

Ballon d'Or ödül töreni ne zaman saat kaçta?

69. kez yapılacak ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi günü Paris’teki Theatre du Châtelet’de yapılacak. Altın Top ödül töreni Tivibu Spor 1'de ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

Kenan Yıldız, futbolun en prestijli genç yetenek ödülüne aday gösterildi

Milli Takım ve Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik aday listesinde kendine yer buldu. Bu prestijli adaylık, 20 yaşındaki genç futbolcunun Juventus'taki yükselişini uluslararası alanda tescilledi.

Geçtiğimiz yıl milli futbolcu Arda Güler'in de aday gösterildiği Kopa Trophy, Türk futbolu için önemli bir başarıya daha imza attı. Kenan Yıldız'ın listede yer alması, genç yeteneğin Avrupa futbolundaki konumunu pekiştiriyor.

Listede, Kenan Yıldız'ın yanı sıra Lamine Yamal, Desire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç yıldızlar da dikkat çekiyor.

2025 Ballon d'Or Adayları Açıklandı

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için 2025 yılı aday listesi belli oldu. Dünyanın en iyi futbolcularını bir araya getiren 30 kişilik listede, hem kulüp hem de milli takım performanslarıyla öne çıkan yıldız isimler yer alıyor.

2025 Ballon d'Or Adayları Tam Listesi

Ousmane Dembele (PSG ve Fransa)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City ve İtalya)

Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere)

Desire Doue (PSG ve Fransa)

Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine)

Erling Haaland (Manchester City ve Norveç)

Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç)

Achraf Hakimi (PSG ve Fas)

Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan)

Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya)

Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin)

Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin)

Scott McTominay (Napoli ve İskoçya)

Kylian Mbappe (Real Madrid ve Fransa)

Nuno Mendes (PSG ve Portekiz)

Joao Neves (PSG ve Portekiz)

Pedri (FC Barcelona ve İspanya)

Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere)

Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa)

Raphinha (Barcelona ve Brezilya)

Declan Rice (Arsenal ve İngiltere)

Fabian Ruiz (PSG ve İspanya)

Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya)

Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya)

Vitinha (PSG ve Portekiz)

Vinicius Jr. (Real Madrid ve Brezilya)

Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda)

Mohamed Salah (Liverpool ve Mısır)