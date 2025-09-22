DGS ek tercih ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

DGS ek yerleştirme sürecine katılmak isteyen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu süreç, merkezi yerleştirmede bir programa yerleşememiş olan adaylara yeni bir şans sunuyor.

DGS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için temel koşul, 2025 DGS'ye girmiş olmak ve merkezî yerleştirme sonucunda hiçbir programa yerleştirilmemiş olmaktır.

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek Yerleştirme İçin Geçerli Kurallar

Ek yerleştirme süreci için geçerli olan diğer önemli kurallar ise şunlardır:

Puan ve Bölüm Uygunluğu: Tablo-1'de yer alan lisans programlarını, ilgili puanı hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun olan tüm adaylar tercih edebilecektir.

Taban Puan Şartı: Bu yerleştirme sürecinde taban puan şartı aranmayacaktır.

Tercih Sayısı: Adaylar, ek yerleştirme sürecinde en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.