DGS ek tercih ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci, adaylara istediği programa yerleşme konusunda yeni bir şans sunuyor. Ek yerleştirmeler, ilk tercihler sonucunda boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle açılan yerler için yapılacak.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih takvimi için adayların bekleyişi devam ediyor. Ek yerleştirme süreci, ilk tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak.
Geçtiğimiz yıllardaki takvim göz önüne alındığında, DGS ek tercihlerinin bu yıl da benzer bir dönemde başlaması bekleniyor. 2024 yılında ek yerleştirme süreci eylül ayının ikinci haftasında başlamıştı.
2025 yılı için ise ek tercihlerin eylül ayının son haftasında başlaması öngörülüyor. Ancak başvurular için kesin tarih, yalnızca ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayımlamasıyla netlik kazanacak. Adayların en doğru bilgi için resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için adayların tercih işlemlerini nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ÖSYM bilgilendirmede bulundu. Başvurular, bireysel olarak ve online sistem üzerinden yapılacak.
DGS ek yerleştirme için tercihlerini yapacak olan adayların izlemesi gereken adımlar şunlardır:
- ÖSYM'nin resmi internet adresine giriş yapın.
- T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme güvenli bir şekilde giriş yapın.
- Tercih ekranı üzerinden, kılavuzda yer alan boş kontenjanlara göre tercih listenizi bireysel olarak oluşturun.
- Adayların, tercih işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzda belirtilen tüm şartları dikkatle okuması ve tercihlerini bu doğrultuda yapması önem taşımaktadır.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kılavuzunun henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz kapsamında, ek tercihler için belirlenen taban puanları ve boş kontenjanlara erişilebilecek.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
DGS ek yerleştirme sürecine katılmak isteyen adayların, ÖSYM tarafından belirlenen bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu süreç, merkezi yerleştirmede bir programa yerleşememiş olan adaylara yeni bir şans sunuyor.
DGS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için temel koşul, 2025 DGS'ye girmiş olmak ve merkezî yerleştirme sonucunda hiçbir programa yerleştirilmemiş olmaktır.
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek Yerleştirme İçin Geçerli Kurallar
Ek yerleştirme süreci için geçerli olan diğer önemli kurallar ise şunlardır:
Puan ve Bölüm Uygunluğu: Tablo-1'de yer alan lisans programlarını, ilgili puanı hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun olan tüm adaylar tercih edebilecektir.
Taban Puan Şartı: Bu yerleştirme sürecinde taban puan şartı aranmayacaktır.
Tercih Sayısı: Adaylar, ek yerleştirme sürecinde en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi internet sitesinde yayımladı. Bu duyuruyla birlikte, adaylar için üniversitelerin taban puanları ve yerleştirmeler sonrası oluşan boş kontenjanları netleşti.
Adaylar, yerleştirmelerin ardından oluşan bu verileri, önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzundaki boş kontenjanları değerlendirirken kullanabilecek. Kalan ek kontenjanlar, kılavuzda detaylı olarak yer alacak.
DGS taban ve tavan puanlarına ulaşmak isteyen adayların, ÖSYM’nin resmi internet sitesini ziyaret ederek ilgili dokümanları kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu bilgiler, ek tercih sürecinde adaylara rehberlik edecektir.
DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ