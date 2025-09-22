Yurt Time başvuruları başladı mı? 2025-2026 KYK Yurt Time başvuru tarihi ve başvuru şartları

Yurt-Time Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrencilere hem ek gelir hem de deneyim kazandıran Yurt-Time Projesi'ne başvurular tamamen online olarak, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte başvuru süreci için izlemeniz gereken adımlar:

Yurt-Time Başvurusu Adımları

e-Devlet Girişi: Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın. Şifreniz yoksa, herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sayfasına Gitme: Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazarak ilgili sayfaya gidin.

Başvuru Alanını Bulma: Bakanlık hizmetleri altında yer alan seçenekler arasından "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" seçeneğini bulun ve tıklayın.

Bilgileri Doldurma: Açılan başvuru formundaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru yapmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, başvuruların sadece resmi duyurularla belirlenen tarihler arasında aktif olduğudur. Bu nedenle, başvurular başlamadan sisteme giriş yapmaya çalıştığınızda ilgili seçeneği göremeyebilirsiniz.

Başvuru tarihleri açıklandığında, yukarıdaki adımları takip ederek başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

