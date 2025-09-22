Yurt Time başvuruları başladı mı? 2025-2026 KYK Yurt Time başvuru tarihi ve başvuru şartları

Üniversite öğrencileri arasında popüler olan KYK Yurt-Time Projesi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen bu proje, öğrencilere hem ek gelir elde etme hem de sorumluluk bilinci kazanma fırsatı sunuyor.
Yurt Time başvuruları başladı mı?
Yurtlarda barınan öğrencilerin ek ekonomik gelir elde etmesi, günlük spor alışkanlığı kazanması, yurt işleyişine katkı sunması ve gerçek hizmet ortamında kamuyu tanıması amacıyla geliştirilen Yurt-Time Spor Projesi için başvurular başladı.
22 Eylül Pazartesi günü başlayan başvurular, 24 Eylül Çarşamba günü sona eriyor.
Yurt-Time Başvurusu Nasıl Yapılır?
Öğrencilere hem ek gelir hem de deneyim kazandıran Yurt-Time Projesi'ne başvurular tamamen online olarak, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte başvuru süreci için izlemeniz gereken adımlar:
Yurt-Time Başvurusu Adımları
e-Devlet Girişi: Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın. Şifreniz yoksa, herhangi bir PTT şubesinden alabilirsiniz.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sayfasına Gitme: Sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazarak ilgili sayfaya gidin.
Başvuru Alanını Bulma: Bakanlık hizmetleri altında yer alan seçenekler arasından "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" seçeneğini bulun ve tıklayın.
Bilgileri Doldurma: Açılan başvuru formundaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru yapmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, başvuruların sadece resmi duyurularla belirlenen tarihler arasında aktif olduğudur. Bu nedenle, başvurular başlamadan sisteme giriş yapmaya çalıştığınızda ilgili seçeneği göremeyebilirsiniz.
Başvuru tarihleri açıklandığında, yukarıdaki adımları takip ederek başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Yurt-Time projesi ne işe yarar?
Projeyle aylık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayacak olan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.
Yapılan saha araştırmalarında bugüne kadar Yurt Time Spor Projesi’ne katılan gençler; projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre, sorumluluk bilinci ve bütçe yönetimi konusunda deneyim kazandırdığını ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor.
Kimler başvurabilir?
Birinci sınıfın ikinci dönemi veya daha üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler projeye başvurabiliyor. Projeye başvurmak için öğrencilerin yurtlarda resmi kaydının bulunması gerekiyor.
Başvurular değerlendirilirken öğrencinin akademik başarısı ve burs/kredi durumu dikkate alınıyor.
Proje kapsamında gençler idare asistanlığı, yurt eğitim sorumlusu asistanlığı, sosyal medya sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen yirmi iki farklı görevde yer alabiliyor.