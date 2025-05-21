21 Mayıs borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 115,08 puan azalarak 9.398,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 19,87 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.494,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.398,93 puanı, en yüksek 9.530,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 değer kaybıyla 9.398,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 132,27 puan ve yüzde 1,27 kayıpla 10.312,09 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 1,11 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 77'si geriledi, 4 tanesi ise yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri risk iştahını törpülüyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), düzenleyeceği yılın ikinci enflasyon raporu, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Altının ons fiyatı 3 bin 311 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 311 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 4 milyon 178 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,38, bileşik getirisi de yüzde 44,47 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,7331, satışta 38,8883 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,7438, satışta 38,8990 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 143,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 64,8 dolardan işlem görüyor.