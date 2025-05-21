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THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti

Türk Hava Yolları A.O (THYAO) bugün (21 Mayıs) KAP'a 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili genel kurul kararını bildirdi. Peki, Türk Hava Yolları ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte açıklamanın detayları:

21 Mayıs 2025 | 19:03
Son Güncellenme: 21 Mayıs 2025 | 19:38
THY temettü tarihi (2025): Temettü zamanı ve miktarı kesinleşti

Türk Hava Yolları A.O (THYAO) bugün Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre şirket 2 taksit halinde toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 2 Eylül ve ödeme tarihi 4 Eylül.

Ödeme takvimi şöyle:

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Ortaklığımız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 113.378.000.000 TL, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre belirlenen finansal tablolara göre ise 137.493.301.830 TL dağıtılabilir dönem net kârı bulunmaktadır.

Genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin %20'sinden fazla olması sebebiyle 2024 yılında elde edilen kâr üzerinden 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır.

Geçmiş yıl kârları ve diğer yedekler de hesaba katıldığında, TMS/TFRS kayıtlarında 342.120.000.000 TL, VUK kayıtlarında ise 626.944.291.307 TL dağıtılabilir kâr bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre dağıtılacak kâr payı tutarının, yasal defterlerde de karşılığının bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, TMS/TFRS'ye göre dağıtılabilecek kâr payı tutarı ile VUK'a göre dağıtılacak kâr payı tutarının düşük olanı, kâr payı tavanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Ortaklığımızın dağıtabileceği kâr payı tavanı 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi için 342.120.000.000 TL'dir.

SPK'nın 22.7 (07.03.2024 tarih ve 14/382 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde hem TMS/TFRS hem de VUK bazlı finansal tablolarda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarının mahsuplaşma işlemi hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ortaklığımızın TMS/TFRS tablolarını hazırlarken kullandığı para birimi USD olduğu için bu tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. VUK kayıtlarında ise öz sermaye hesaplarında herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmamıştır.

Bu çerçevede, Genel Kurul tarafından kabul edilen Kar Payı Dağıtımı teklifi uyarınca;

TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 113.378.000.000 TL olan dağıtılabilir net dönem kârı üzerinden 9.500.000.000 TL, A ve C grubu hisse senedi sahiplerine iki eşit taksit halinde 16 Haziran 2025 ve 2 Eylül 2025 tarihlerinde kâr payı olarak dağıtılacak, ödenen kâr payı üzerinden hesaplanan 943.100.000 TL tutarında 2.tertip yedek akçe ayrılacak, kâr payı ve yedek akçe ayrılmasından sonra geriye kalan 102.934.900.000 TL'nin geçmiş yıllar kârlarına transfer edilecektir.

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