THY yeni geri alım programını duyurdu (21 Mayıs)

Türk Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan açıklamada "07.04.2025 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nde yer alan düzenlemeler ve ilgili ilke kararları dikkate alınarak hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" 21.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir" denildi. Geri alım programıyla ilgili ise şu bilgiler paylaşıldı:

Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL): 23.460.000

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL): 9.000.000.000

Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre: Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibariyle 3 yıldır.





