24 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,06 puan azalarak 4.424,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,94 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 4.476,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.416,18, en yüksek 4.524,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 4.424,92 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile bilişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 59,56 puan ve yüzde 1,21 düşüşle 4.881,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 71'i geriledi.

Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti müzakereleri, henüz anlaşmayla sonuçlanmazken, iki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamalar risk algısını artırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da büyümenin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yarınki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

- Altının onsu 1.970 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.970 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 kazançla 1 milyon 258 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,8461 lira, satışta 19,9256 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,8131 lira, satışta 19,8925 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 9,14'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2370, dolar/yen paritesi de 139,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor.