Binlerce yıl öncesinden barışın izleri: Hattuşa'daki tablet parçası Kadeş Barış Antlaşması'na ait çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum'daki Hattuşa Büyükkale kazılarında ortaya çıkarılan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması'nın nüshalarından birine ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Ersoy, yeni bulunan parçada bir ülkeden diğerine sığınan kişilere yönelik muameleyi düzenleyen hükümlere ait satırların yer aldığını belirtti. Tablette, insanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadelerin de bulunduğunu aktaran Ersoy, bu ifadelerin binlerce yıl öncesinden günümüze güçlü bir mesaj taşıdığını kaydetti.

"Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu mirasın insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğunu hatırlattığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk!

Çorum Hattuşa’daki Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu bilimsel incelemelerle belirlendi.

Yeni parça, antlaşmanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlerine ait satırlar içeriyor. İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor.

21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz.

Bu önemli keşifte emeği geçen kazı ekibimizi ve bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyorum."