Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kazanarak günü 1.406,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,66 ile elektrik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,37 ve teknoloji endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,25 puan ve yüzde 1,09 yükselişle 1.505,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61’i prim yaptı, 31’i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, para politikası yapıcılarının enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajlarını yinelenmesi sonrası küresel pay piyasalarının nispeten sakinleştiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ihracat rakamları, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Ünivirsitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.762,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 494 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8723 lira, satışta 8,9078 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8371 lira, satışta 8,8725 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,44’ten, bileşik getirisi de yüzde 18,20’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1597, sterlin/dolar paritesi 1,3510, dolar/yen paritesi de 111,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 yükselerek 78,26 dolardan işlem görüyor.