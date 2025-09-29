Hemen her evde yapılıyor: Köyün geçim kaynağı orcik

Orcik’in köy yaşamındaki önemine dikkat çeken Bilal Erdem ise, "Köyümüzde şu anda üzüm ve ceviz hasadı zamanıdır. Bu hasatlardan elde edilen Anadolu’muzun en güzel tatlarından biri olan orcik yapımını yapmaktayız. Orcik yapımı ortalama her bir işlemler için bir hafta sürmektedir. Bir gün öncesinden üzüm sıkımından başlar, ardından cevizler ipe dizilir. Daha sonra elde edilen şıra ile içine karışım yapılan unla bulamaç dediğimiz madde elde edilir. Tamamıyla el ürünü ve doğal ve organiktir. Köyümüzde meşhur olduğu için hemen hemen her evde yapılmaktadır. Köyümüzün geçim kaynağı da bu şekildedir" şeklinde konuştu.