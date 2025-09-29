DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS ek tercih taban puanları ve kontenjanları belli mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını duyurdu. İlk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından, herhangi bir programa yerleşemeyen veya yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar için kritik bir fırsat olan DGS ek tercih sürecine yönelik beklentiler yoğunlaştı.
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını duyurmasının ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Adaylar, boş kalan kontenjanlar için başvuruların ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.
Geçmiş yıllardaki DGS yerleştirme takvimi, 2025 yılı ek yerleştirme sürecine ışık tutuyor:
2024 Yılı Örneği: 2024 DGS'de ilk tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihlerinde alınmış, ek tercih dönemi ise 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanmıştı.
Bu takvim dikkate alındığında, 2025 yılı DGS ek yerleştirme sürecinin en geç Ekim ayının ilk günlerinde başlatılması bekleniyor.
Adayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS Ek Tercih Kılavuzu'nu ve resmî başvuru tarihlerini kaçırmamak için güncel duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sürecinde adaylar, tercih işlemlerini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecekler.
Ek yerleştirme döneminde adaylar, başvurularını yapmak için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne giriş yapmalıdır.
Giriş Bilgileri: Adayların sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numaraları ve kendilerine özel ÖSYM şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.
İşlem Ortamı: Tüm tercih işlemleri, elektronik ortamda, online olarak tamamlanacaktır.
Adayların, tercih sürecini başlatacak resmî kılavuzun ve tarihin açıklanmasıyla birlikte, herhangi bir hataya mahal vermemek için ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini dikkatle tamamlamaları beklenmektedir.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının ardından gözler, ÖSYM tarafından hazırlanacak olan Ek Tercih Kılavuzu'na çevrildi. Kılavuz, henüz yayımlanmamış olsa da, adayların ek yerleştirme sürecini sorunsuz tamamlaması için gereken tüm detayları içerecek.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS Ek Tercih Kılavuzu, adayların yerleşme şanslarını artıracak ve tercih sürecine rehberlik edecek kapsamlı bilgiler sunacak:
Taban Puanlar ve Boş Kontenjanlar: Kılavuzun en önemli kısmı, ilk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar ile bu bölümlere ait taban puan bilgilerini içerecektir.
Tercih Tarihleri: Başvuruların hangi tarihler arasında yapılabileceği net bir şekilde belirtilecektir.
Rehberlik Niteliğinde Bilgiler: Adayların yerleşme şansını artırabilecek stratejik noktalar, doğru tercih sıralamalarına dair örnekler ve başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar gibi yönlendirici bilgiler de kılavuzda bulunacaktır.
Adaylar, sadece kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda doğru tercih yapma konusunda rehberlik niteliğindeki bu yönlendirici bilgilere de bu kılavuz aracılığıyla erişmiş olacaklardır. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek tercih süreci resmen başlayacaktır.
KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan ek yerleştirme sürecine katılmak isteyen adaylar için temel şartlar ve kurallar ÖSYM tarafından belirlendi.
Ek yerleştirme, ilk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için son bir şans niteliğindedir. Bu nedenle, ek tercihte bulunmak için temel kural şudur:
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Ek Yerleştirme Döneminde Geçerli Olacak Diğer Kurallar
Bu temel şartın yanı sıra, ek yerleştirme döneminde aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
Tercih Edebilme Şartı (Tablo-1 ve Tablo-2): Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun olan tüm adaylar tercih edebilecektir.
Taban Puan Şartı: Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır. Bu durum, adaylar için yerleşme şansını önemli ölçüde artırmaktadır.
Tercih Sayısı: Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
Adayların, tercih yapmadan önce yayımlanacak olan DGS Ek Tercih Kılavuzu'nu detaylıca incelemeleri ve bu kurallara tam olarak uymaları gerekmektedir.