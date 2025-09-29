DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM DGS ek tercih taban puanları ve kontenjanları belli mi?

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının ardından gözler, ÖSYM tarafından hazırlanacak olan Ek Tercih Kılavuzu'na çevrildi. Kılavuz, henüz yayımlanmamış olsa da, adayların ek yerleştirme sürecini sorunsuz tamamlaması için gereken tüm detayları içerecek.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS Ek Tercih Kılavuzu, adayların yerleşme şanslarını artıracak ve tercih sürecine rehberlik edecek kapsamlı bilgiler sunacak:

Taban Puanlar ve Boş Kontenjanlar: Kılavuzun en önemli kısmı, ilk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar ile bu bölümlere ait taban puan bilgilerini içerecektir.

Tercih Tarihleri: Başvuruların hangi tarihler arasında yapılabileceği net bir şekilde belirtilecektir.

Rehberlik Niteliğinde Bilgiler: Adayların yerleşme şansını artırabilecek stratejik noktalar, doğru tercih sıralamalarına dair örnekler ve başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar gibi yönlendirici bilgiler de kılavuzda bulunacaktır.

Adaylar, sadece kontenjan ve puan bilgilerine değil, aynı zamanda doğru tercih yapma konusunda rehberlik niteliğindeki bu yönlendirici bilgilere de bu kılavuz aracılığıyla erişmiş olacaklardır. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek tercih süreci resmen başlayacaktır.