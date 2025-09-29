KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Öğrencilerin gözü 2025 KYK burs başvurularında

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim öğrencileri için büyük önem taşıyan KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Ancak başvuruların açılması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, KYK burs ve kredi başvuruları için en olası dönem Ekim ayı olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl başvuruların Ekim ayı içerisinde alınmaya başlanması, bu yıl da benzer şekilde sürecin bu ay içinde başlatılacağına dair beklentileri güçlendiriyor.

Öğrencilerin, maddi destek sağlayacak bu önemli fırsatı kaçırmamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK'nın resmî duyurularını ve e-Devlet Kapısı'nı yakından takip etmeleri gerekiyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte işlemlerin kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.