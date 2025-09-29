KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Öğrencilerin gözü 2025 KYK burs başvurularında

Her yıl üniversiteye yeni başlayan milyonlarca öğrencinin en önemli gündem maddelerinden biri olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, bu yıl da büyük bir merakla bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yükseköğretim öğrencileri için büyük önem taşıyan KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Ancak başvuruların açılması için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, KYK burs ve kredi başvuruları için en olası dönem Ekim ayı olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl başvuruların Ekim ayı içerisinde alınmaya başlanması, bu yıl da benzer şekilde sürecin bu ay içinde başlatılacağına dair beklentileri güçlendiriyor.
Öğrencilerin, maddi destek sağlayacak bu önemli fırsatı kaçırmamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK'nın resmî duyurularını ve e-Devlet Kapısı'nı yakından takip etmeleri gerekiyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte işlemlerin kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim öğrencileri için büyük önem taşıyan KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları, başladığı tarihten itibaren tamamen e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
Adaylar, başvuruların resmen başladığı duyurulduktan sonra e-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler.
Platform: Başvurular, T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılan e-Devlet üzerinden yapılacaktır.
Bilgi Girişi: Öğrencilerin, sistemde istenen tüm kişisel, aile ve eğitim bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması büyük önem taşımaktadır. Eksik veya hatalı bilgi, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.
Başvuruların, geçmiş yıllarda olduğu gibi Ekim ayı içerisinde açılması bekleniyor. Öğrencilerin, süreyi kaçırmamak adına KYK'nın resmi duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
KYK BURSU NE KADAR, ARTACAK MI?
2025 yılı boyunca memur, emekli, asgari ücret ve çeşitli sosyal ödemelerde yapılan artışların ardından, üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi desteklerine yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Enflasyon ve güncel ekonomik veriler doğrultusunda, bu yıl da öğrenci desteklerinde artışa gidilmesi bekleniyor.
KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak zam oranı ve yeni ödeme miktarları, genellikle Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmî açıklamayla belli olmaktadır.
Son yapılan artışla birlikte, lisans öğrencileri için burs/kredi ücreti 3 bin lira olarak belirlenmişti.
Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselmesi bekleniyor.