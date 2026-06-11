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EPDK’dan kritik karar: Petrol stoklarını yerine koyma süresi uzatıldı

EPDK, uluslararası piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikleri gerekçe göstererek stratejik petrol stoklarının yerine konulması süresini 31 Aralık 2026’ya erteledi. Yeni düzenlemeyle stokların tamamen yerine konulması süreci 1 Ocak 2027’ye bırakıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
EPDK’dan kritik karar: Petrol stoklarını yerine koyma süresi uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’nin stratejik petrol stoklarına ilişkin yükümlülüklerde yeni bir takvim açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın Acil Durum Eylem Planı kapsamında piyasaya verilen stokların yerine konulması için tanınan süre, artan jeopolitik riskler nedeniyle uzatıldı.

Kararın gerekçesi küresel riskler ve Hürmüz etkisi

EPDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, arz istikrarını korumak ve olası ekonomik zararları minimize etmek amacıyla stratejik petrol stokları yerine koyma süresinin 31 Aralık'a ertelendiği bildirildi.

Stoklar piyasaya verilmişti

Duyuruda, 13-31 Mart döneminde zorunlu petrol stoklarının yüzde 46'sının, 1 Nisan-10 Haziran döneminde ise yüzde 42'sinin piyasa faaliyetlerine konu edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat 2026 tarihinde başlayan çatışmaların halen sürmesi ve Hürmüz Boğazı gemi trafiğinde yaşanan sorunların küresel petrol piyasası üzerindeki etkilerinin öngörülememesi nedeni ile önümüzdeki süreçte enerji arz güvenliğinin korunması, piyasa genelinde arz kesintisini telafi ederek istikrarın sağlanması ve kesintilerden dolayı oluşabilecek olası ekonomik zararların azaltılması amacıyla Ulusal Petrol Stok Komisyonu tarafından alınan karar ile yükümlülerce piyasaya verilen petrol stoklarının yerine konulması işleminin 31 Aralık 2026 tarihine ertelenmesi kabul edilmiştir."

Bu kapsamda, stokların yerine konulması için öngörülen takvim ise 1 Ocak 2027 olarak revize edildi.

Etiketler
petrol EPDK petrol stokları
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