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Petrol hattında kriz: Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 gemi geçti

Küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nda son iki günde yalnızca 2 ticari geminin geçtiği bildirildi. Bölgedeki gemi trafiği son haftaların en düşük seviyesine inerken, savaş öncesi döneme göre yüzde 90’ın üzerinde düşüş yaşandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Petrol hattında kriz: Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 gemi geçti

Dünya enerji ve ticaret akışının en stratejik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda hareketlilik neredeyse durma noktasına geldi. Son verilere göre, son iki gün içinde boğazdan yalnızca 2 ticari gemi geçti. 

Boğazda trafik kilitlendi

Veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, 10 Haziran'da 353 bin varil petrol ürünü yüklü Well Sail isimli petrol tankeri İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Boğaz'ın "yeniden kapatıldığını" duyurmadan önce ise Pakistan'dan Irak'a hareket eden Lucky Chem isimli petrol tankeri boş şekilde Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e girdi. Tanker, Hürmüz Boğazı'nda İran kara sularının kullanıldığı "İran rotasından" Boğaz'ı geçti.

2 günde 2 ticari gemi geçti

Böylece Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 ticari geminin geçtiği görülürken, bu geçitteki günlük ticari gemi trafiği yaklaşık son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Son olarak 7 Mayıs'ta Boğaz'dan bir gemi geçmişti.

Hürmüz Boğazı'ndan 9 Haziran'da ise 5'i yüklü olmak üzere toplam 6 ticari gemi geçmişti.

Boğaz'daki gemi trafiği savaş öncesi seviyelere göre yüzde 90'ın üzerinde düşük seyretmeye devam ediyor. Küresel ticaret için stratejik konumda bulunan Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinde günlük ortalama 130 gemi geçiyordu.

Etiketler
Hürmüz Boğazı gemi trafiği gemi petrol ABD iran
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