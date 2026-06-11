Küçükbaş destek projesinde hak sahipleri belli oldu: İlk liste yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal üretimi güçlendirmeyi hedefleyen “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında ilk etap sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Projeye başvuran yetiştiriciler, asil ve yedek listelere ilişkin durumlarını internet üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuçlar erişime açıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, proje kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığı ve her il için asil ile yedek hak sahibi listelerinin oluşturulduğu belirtildi. Hak sahipleri, durumlarını “https://basvurusonuc.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden görüntüleyebiliyor. Başvurusu geçerli sayılan yetiştiricilere ayrıca SMS yoluyla bilgilendirme gönderildiği açıklandı. Böylece sürecin hızlı ve şeffaf şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

Hak sahipleri nasıl belirlendi?

Hak sahiplerinin belirlenmesinde birçok kriterin dikkate alındığı ifade edildi. SEGE göstergeleri, mera varlığı, yem bitkisi ekim alanları ve küçükbaş hayvan sayısı gibi verilerin yanı sıra kadın üreticiler ve eğitim/sertifika sahibi başvuru sahipleri de değerlendirme sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

TİGEM süreci devralacak

Sürecin devamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), hak sahipleriyle iletişime geçerek hayvan teslim sürecini başlatacak. Hayvanların teslim noktası ve detayları yine TİGEM tarafından duyurulacak.

İşte ödeme ve teslimat şartları

Hak sahipleri, hayvan bedellerini TİGEM’in açıklayacağı fiyatlar üzerinden peşin veya banka kredisiyle ödeyebilecek. Kredi kullanacak üreticilerin 5 iş günü içinde Ziraat Bankası’na başvuru yapması, tüm işlemlerin ise en geç 20 gün içinde tamamlanması gerekiyor.

Bakanlıktan üreticiye uyarı

Bakanlık, belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamayan yetiştiricilerin hak sahipliğinin iptal edileceğini de özellikle vurguladı. Sürecin takibinin tamamen üreticinin sorumluluğunda olduğu belirtildi.