Koltuk ücret politikası mercek altında: Ryanair'a soruşturma başlatıldı

İngiltere'de düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in aileleri ilgilendiren koltuk politikası tartışma yarattı. Çocuklarıyla yan yana oturmak isteyen ebeveynlerin ücret ödemek zorunda bırakıldığı iddiaları üzerine İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) soruşturma başlattı. İncelemede uygulamanın tüketici haklarına aykırı olup olmadığı değerlendirilecek.

"Zorunlu aile koltuğu" uygulaması mercek altında

CMA'nın açıklamasına göre Ryanair, 2-11 yaş arasındaki çocuklarla seyahat eden ailelerde en az bir ebeveynin çocuğunun yanında oturmasını zorunlu tutuyor. Ancak bu oturma düzeninin garanti altına alınabilmesi için ebeveynlerin ücretli koltuk rezervasyonu yapması gerekiyor.

Şirketin uyguladığı bu sistem, "zorunlu aile koltuğu" politikası olarak adlandırılıyor ve İngiltere çıkışlı uçuşların büyük bölümünde kullanılıyor.

Gidiş-dönüş seyahatlerinde ek maliyet oluşuyor

Söz konusu koltuk rezervasyon ücreti gidiş ve dönüş uçuşlarında ayrı ayrı uygulanıyor. Tek yönlü bir uçuşta yaklaşık 8 sterlin seviyesinde olan bu ücret, ailelerin toplam seyahat maliyetini artırabiliyor.

CMA, ebeveynlerin çocuklarının güvenliği için yerine getirmek zorunda oldukları bir düzenleme nedeniyle ücret ödemeye zorlanıp zorlanmadığını araştıracak.

Diğer hava yolu şirketlerinden farklı uygulama

Kurumun yaptığı değerlendirmeye göre İngiltere'den uçuş gerçekleştiren büyük hava yolu şirketleri arasında bu uygulamayı kullanan tek firma Ryanair olarak öne çıkıyor.

Diğer şirketler ise çocukların ebeveynleri veya vasileriyle yan yana oturmasını ücretsiz şekilde sağlıyor ya da rezervasyon sırasında koltukları ek ücret almadan birlikte tahsis ediyor.

Fiyatlandırma sistemi de incelenecek

Soruşturmanın bir diğer önemli başlığı ise ücretlerin rezervasyon sürecinde tüketicilere nasıl gösterildiği olacak. CMA, zorunlu aile koltuğu ücretinin rezervasyonun ilerleyen aşamalarında eklenip eklenmediğini ve toplam maliyetin yolculara açık biçimde sunulup sunulmadığını inceleyecek.

Tüketici hukukuna göre işletmelerin tüm ücretleri içeren toplam fiyatı açık şekilde göstermesi gerekiyor. Ek maliyetlerin sonradan ortaya çıkması ise tüketicilerin hizmetleri sağlıklı biçimde karşılaştırmasını zorlaştırabiliyor.

Soruşturma henüz başlangıç aşamasında

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Ryanair hakkında yürütülen incelemenin henüz ilk aşamada olduğunu açıkladı. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda şirketin sözleşme hükümlerinin tüketici hukuku kapsamında "haksız şart" oluşturup oluşturmadığına karar verilecek.