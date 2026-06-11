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Fed açıkladı: ABD’de hane halkı serveti 183 trilyon dolara yükseldi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yayımladığı verilere göre, ülke genelinde hane halkı ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı 2026’nın ilk çeyreğinde 183 trilyon dolara yükseldi. Artışta gayrimenkul değerlerindeki yükseliş etkili oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fed açıkladı: ABD’de hane halkı serveti 183 trilyon dolara yükseldi

ABD’de hane halkı net varlığı, yılın ilk çeyreğinde yükseliş kaydederek 183 trilyon dolara ulaştı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan veriler, servet artışında farklı varlık sınıflarındaki dengeli hareketin etkili olduğunu ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, hane halkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 113,1 milyar dolar artarak 183 trilyon dolara çıktı.

Gayrimenkul artışı etkili oldu

Bu dönemdeki artışta hisse senedi varlıklarındaki kayıpların gayrimenkul ve diğer varlıkların değerindeki artışlarla dengelenmesi etkili oldu.

Hane halkının elinde bulundurduğu doğrudan ve dolaylı hisse senetlerinin değeri, yılın ilk çeyreğinde 1,8 trilyon dolar azalırken gayrimenkul varlıklarının değeri yaklaşık 800 milyar dolar artış gösterdi.

Hanelerin borçları da arttı

Aynı dönemde hane halkı borçları yüzde 2,6 arttı. ABD'de hane halkı varlıkları, 2025 sonunda 182,9 trilyon dolar seviyesindeydi.

Etiketler
servet ABD FED Haberleri
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