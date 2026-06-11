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Trump: İran’a yönelik bu akşam planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran ile yaptığı görüşmelere dayanarak, bu gece planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettiğini açıkladı.

Trump: İran’a yönelik bu akşam planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaptığı görüşmelere dayanarak, bu gece planlanan saldırı ve bombardımanları iptal ettiğini açıkladı. 

Trump açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Trump, İran liderliğiyle yürütülen görüşmelerin en üst düzeyde onaylandığını belirterek, anlaşma tamamlanana kadar deniz ablukasının yürürlükte kalacağını açıkladı.

"Anlaşma taraflarca kabul edildi"

Trump açıklamasında, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst seviyesine taşındığını ve onaylandığını belirtti. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya ilişkin son noktaların hem genel çerçevede hem de ayrıntılı biçimde ilgili taraflarca kabul edildiğini ifade etti.

Trump, sürece ABD’nin yanı sıra İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ülkelerin dahil olduğunu kaydetti.

"Anlaşmanın imzalanacağı zaman kısa süre içinde açıklanacak"

Açıklamasında deniz ablukasına da değinen Trump, anlaşma tamamlanana kadar ablukasının tam güçle yürürlükte kalacağını belirtti. Trump, anlaşmanın imzalanacağı zaman ve yerin kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.

Trump’ın bu açıklaması, Hürmüz Boğazı ve İran çevresinde tırmanan askeri gerilimin ardından diplomatik sürecin yeniden öne çıktığı şeklinde yorumlandı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombalamaları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai noktalar, hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası, bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır.

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