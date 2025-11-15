Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler Tarım ve Orman Bakanlığı alımı sonuçlarında

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilan ettiği 200 sözleşmeli personel alımı için başvurular tamamlanmış olup, süreçte yer alan adaylar şimdi sonuçların ne zaman duyurulacağını bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları

Sonuç Tarihi: Henüz belli değil.

İlan Kanalları: Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sayfaları olan www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden yayımlanacaktır.

Görüntüleme: Adaylar ayrıca değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresi üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Yerleştirme ve Değerlendirme Süreci

Mülakat Yok: Alım sürecinde sözlü mülakat (sınav) yapılmayacaktır.

Değerlendirme Kriteri: Adayların yerleştirilmesi, tamamen 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

Aday Belirleme:

Asil Aday: Puanı en yüksek adaylar arasından kontenjan sayısı (200) kadar asil aday belirlenecektir.

Yedek Aday: Ayrıca, kontenjan sayısının üç katı oranında yedek aday belirlenecektir.

Bu yöntem, yerleştirme sürecinin şeffaf ve sadece KPSS puanına dayalı olmasını sağlamaktadır.