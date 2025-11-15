Ülkede onlarca yılın en büyük altın keşfi yapıldı

Africa Business Insider’ın haberine göre bölgede büyük bir yeraltı madeni inşa edilecek. Habere göre İngiliz madencilik şirketi Shanta Gold Limited, Kakamega bölgesindeki Isulu-Bushiangala projesinde yaklaşık 1,27 milyon ons altın tespit etti. Keşfin toplam değerinin 5,29 milyar dolar olduğu açıklandı.

Şirket tarafından hazırlanan ÇED raporuna göre bölgede büyük ölçekli bir yeraltı madeni kurulacak.

Haberde ekonomistlerin keşfin Kenya’ya yeni bir ekonomik ivme, yüzlerce iş fırsatı ve yabancı yatırım getireceğini söylediği belirtiliyor. Ancak çevresel etkiler, arazi alımı ve yerinden edilme gibi konularda endişeler de bulunuyor. Habere göre Shanta Gold, tüm süreçlerin Kenya yasalarına ve uluslararası standartlara uygun yürütüleceğini açıkladı.

Habere göre bugüne kadar Kenya, Afrika altın piyasasında küçük bir oyuncu olarak görülüyordu. Güney Afrika gibi büyük üreticilerin gerisinde kalmıştı. Ancak Shanta Gold’un keşfi, Kenya’nın madencilik yatırımları açısından dikkatleri çekebilir.