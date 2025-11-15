ARA
DOLAR
42,33
0,18%
DOLAR
EURO
49,12
-0,29%
EURO
GRAM ALTIN
5558,92
-1,72%
GRAM ALTIN
BIST 100
10565,74
-0,59%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Ülkede onlarca yılın en büyük altın keşfi yapıldı

Ülkede onlarca yılın en büyük altın keşfi yapıldı

Kenya'da, ülkedeki onlarca yılın en büyük altın keşfinin yapıldığı açıklandı.


Ülkede onlarca yılın en büyük altın keşfi yapıldı

Africa Business Insider’ın haberine göre bölgede büyük bir yeraltı madeni inşa edilecek. Habere göre İngiliz madencilik şirketi Shanta Gold Limited, Kakamega bölgesindeki Isulu-Bushiangala projesinde yaklaşık 1,27 milyon ons altın tespit etti. Keşfin toplam değerinin 5,29 milyar dolar olduğu açıklandı.

Şirket tarafından hazırlanan ÇED raporuna göre bölgede büyük ölçekli bir yeraltı madeni kurulacak.

Haberde ekonomistlerin keşfin Kenya’ya yeni bir ekonomik ivme, yüzlerce iş fırsatı ve yabancı yatırım getireceğini söylediği belirtiliyor. Ancak çevresel etkiler, arazi alımı ve yerinden edilme gibi konularda endişeler de bulunuyor. Habere göre Shanta Gold, tüm süreçlerin Kenya yasalarına ve uluslararası standartlara uygun yürütüleceğini açıkladı.

Habere göre bugüne kadar Kenya, Afrika altın piyasasında küçük bir oyuncu olarak görülüyordu. Güney Afrika gibi büyük üreticilerin gerisinde kalmıştı. Ancak Shanta Gold’un keşfi, Kenya’nın madencilik yatırımları açısından dikkatleri çekebilir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL