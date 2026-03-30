EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? EKPSS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?

Sınav Süresi ve Kurallar

Sınavda adayların engel gruplarına göre özelleştirilmiş süreler uygulanmaktadır:

Genel Süre: 60 dakika.

Ek Süre: Engel durumuna bağlı olarak ek süre hakkı tanınan adaylar için bu süre uzatılabilmektedir.

Kritik Kural: Sınav 10:15'te başlasa da, adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sınava Giderken Yanınızda Bulunması Gerekenler

Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için şu iki belgeyi yanınızda bulundurmanız zorunludur:

2026-EKPSS Sınav Giriş Belgesi (İnternetten alınan çıktı).

Geçerli Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport).