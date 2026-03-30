  • EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? EKPSS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?

EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? EKPSS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için 24 Şubat'ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından, adaylar için en kritik aşama olan sınav giriş belgeleri süreci başladı. Peki EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? EKPSS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? EKPSS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?

Binlerce adayın kamu personeli olma hedefiyle gireceği 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav öncesinde ÖSYM'den gelecek resmi duyuru heyecanla bekleniyor.

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım hızlanırken, ÖSYM’nin resmi takvimi doğrultusunda sınav günü ve belge gönderim süreci netleşti. 24 Şubat'ta tamamlanan başvuruların ardından binlerce aday, kamu personeli olma yolundaki en kritik eşiğe hazırlanıyor.

İşte 2026-EKPSS takvimine dair bilmeniz gereken tüm detaylar:

EKPSS Sınav ve Sonuç Takvimi

ÖSYM tarafından belirlenen resmi tarihler şu şekildedir:

Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026, Pazar

Sınav Saati: 10:15

Sonuç Açıklama Tarihi: 14 Mayıs 2026

 

 

EKPSS Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açmaktadır. Bu doğrultuda adayların sınav yerlerini öğrenebileceği tahmini takvim şu şekildedir:

Beklenen Tarih: 9 Nisan 2026 haftası.

Erişim Kanalı: Adaylar, belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

 

 

 Sınav Süresi ve Kurallar

Sınavda adayların engel gruplarına göre özelleştirilmiş süreler uygulanmaktadır:

Genel Süre: 60 dakika.

Ek Süre: Engel durumuna bağlı olarak ek süre hakkı tanınan adaylar için bu süre uzatılabilmektedir.

Kritik Kural: Sınav 10:15'te başlasa da, adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir.

 Sınava Giderken Yanınızda Bulunması Gerekenler

Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için şu iki belgeyi yanınızda bulundurmanız zorunludur:

2026-EKPSS Sınav Giriş Belgesi (İnternetten alınan çıktı).

Geçerli Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport).
