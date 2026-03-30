Araç sahipleri için kritik liste: Bu ekipmanları olmayanlara ceza kesilecek

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yüksek tutarlı cezalar yürürlüğe girerken, İçişleri Bakanlığı araç sahiplerine uyum için belirli süreler tanıdı. Ses sistemlerinden plakalara kadar birçok alanda yapılması gereken düzenlemeler için sürücüler harekete geçerken, belirtilen süre içinde gerekli değişiklikleri yapmayanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.
1 Araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar hangileri?
NTV’de yer alan habere göre, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki 1 sayılı cetvelde, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlar ve bunların özellikleri tüm araçlar için detaylı şekilde yer alıyor.
Buna göre otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda şu ekipmanların bulundurulmalı:
- kriko,
- bijon anahtarı,
- dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul,
- pense,
- tornavida,
- seyyar lamba veya el feneri,
- karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri,
- yangın söndürme tüpü,
- çekme halatı.
2 Araçta eksik ekipmanın cezası kaç TL?
2026 yılı trafik idari para cezaları kapsamında, 31/1-a maddesi uyarınca araçta bulundurulması zorunlu ekipmanların eksik olması, kullanılmaması ya da kullanıma hazır şekilde bulunmaması durumunda sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor.
Cezanın erken ödenmesi halinde yüzde 25 indirimle tutar 934,5 TL’ye düşebiliyor. Ayrıca sürücü belgesine 10 ceza puanı işlenirken, sürücünün araç sahibi olmaması halinde aynı miktarda ceza tescil plakasına da ayrıca düzenleniyor.
3 Uyarı da verilebiliyor, para cezası da kesilebiliyor
Araçlarda zorunlu ekipmanların eksik olması durumunda polis veya jandarma trafik ekipleri tarafından ceza uygulanabiliyor. Ancak bazı durumlarda ekiplerin uyarıyla yetinmesi de mümkün olurken, bu süreç büyük ölçüde denetimi yapan görevlilerin inisiyatifine bağlı olarak değişebiliyor.