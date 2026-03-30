“Sigorta sektörü rekabet nedeniyle teknik kâr sorunuyla karşı karşıya”

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, sigorta sektörünün büyümeye devam ettiğini ancak teknik kârlılık rakamlarının önemli sinyaller verdiğini söyledi. 2020’de pandeminin getirdiği çok farklı fiyatlamalar olduğunu söyleyen Erdoğan, ilerleyen süreçte de benzer durumun devam ettiğini ve rekabetin arttığını ifade etti.

“2021 ve 2022’de sektör ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. 2023’te deprem felaketini yaşadık. 2024’ten itibaren ise önce kaskoda gördüğümüz, sonrasında yangın ve doğal afetler branşının takip ettiği, peşinden sağlık branşı ve şimdi trafikte bile ciddi bir rekabet görüyoruz. Sektörde 2023’te yüzde 110 olan büyüme, 2024’te yüzde 74’e düştü, 2025 yılını ise yüzde 41 büyüme ile kapattı. Kâğıt üzerinde reel büyüme var gibi gözükse de bu büyümenin branşlar bazında anlamı çok farklı.”

Yatırım gelirlerinin etkisiyle sektör geçen yılı vergi öncesi 159 milyar TL kârla kapattı. Ancak teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri dışarıda bırakıldığında teknik zararın 43 milyar TL’den 63 milyar TL’ye yükseldiğini söyleyen Erdoğan, “En son açıklanan Şubat verileri, büyümenin yüzde 28’e kadar gerilediğine işaret ediyor. Gerçekçi olmak gerekirse, bu yapının sağlıklı olduğunu söylemek zor” dedi.

TEKNİK KAR OLMADAN BÜYÜME KALICI OLMAZ

“Büyümeden çok fazla konuşuyoruz ama eğer portföy dağılımı ya da teknik kârlılık gibi bir önceliğiniz yoksa büyümek oldukça kolay; fiyatları düşürür ve hızlıca büyüyebilirsiniz. Ancak bu tür bir büyümenin kalıcı olması mümkün değil” dilen Erdoğan, bunu sektörün daha önce deneyimlediğini hatırlattı. Erdoğan sonrasında çok sert fiyat düzeltmeleri yapmak zorunda kalındığını belirtti.

Bu tür dalgalanmaların sektörün itibarını zedeleyebileceğini anlatan Erdoğan, “Büyümek elbette önemli. Ancak asıl değerli olan, bunu kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmektir. Bugün bilançolar güçlü görünebilir; ancak unutmamak gerekir ki bilançolar bir dikiz aynası gibidir, geçmişi gösterir. Bizim asıl işimiz ise geleceği öngörmektir.”

RAY YILI İYİ BİTİRDİ

Ray Sigorta olarak 2025 yılını sürdürülebilir büyüme prensiplerinden vazgeçmeden başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Koray Erdoğan, “Geçen yılı 4,17 pazar payı ile yedinci sırada kapattık. Bu 68 yıllık tarihimizin en iyi sıralaması. Teknik rasyomuz da sektör ortalamasından çok daha iyi bir yerde. Net bileşik rasyomuz sektörden 7 puan daha iyi. Portföy dağılımımızı ise yüzde 45 oto, yüzde 55 oto-dışı olarak dengeli şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Mali disiplinden ödün vermiyor, uzun vadeli stratejimizden vazgeçmiyoruz. Sektörde ilk 5 hedefimiz var. Ancak ne pahasına olursa olsun demiyoruz, sürdürülebilir şekilde, dengeli bir portföy yapısı ile doğru zamanda, kalıcı şekilde büyümeyi önceliklendiriyoruz” diye konuştu.

‘TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK PAZAR

Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, VIG Yönetim Kurulu Üyesi ve COO’su Gerhard Lahner de VIG’nin sektörün geleceğini şekillendiren büyüme vizyonunu ve stratejilerini paylaştı. 2007 yılından bu yana Ray Sigorta ile birlikte yol aldıklarını ifade eden Lahner şunları söyledi: “Türkiye, VIG açısından stratejik anlamda çok önemli pazar. 30 ülkede faaliyet gösteren grubumuz açısından Türkiye dönem şartlarına göre en büyük 4 ya da 5’inci pazar olarak bizim için ayrı bir öneme sahip. Türkiye; güçlü ekonomik potansiyele ve dayanıklılığa, dinamik genç bir nüfusa ve sigortaya yönelik artan farkındalığa sahip bir ülke. Türkiye’deki varlığımızı sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde büyütme kararlılığımızı koruyoruz. Bunun için de öncelikle bünyemizdeki şirketlerde organik şekilde büyümeye odaklanıyoruz.”

Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Vienna Insurance Group (VIG) COO’su Gerhard Lahner’in de katıldığı toplantıda, Ray Sigorta’ya Hatay İskenderun’da inşa edilen ilkokul projesi dolayısıyla Günter Geyer Sosyal Sorumluluk Altın Ödülü takdim edildi.