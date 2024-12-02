Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması

Alarko Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada 2 Aralık 2024 tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Şirketten yapılan bildirimde "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 02.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 96,30 TL - 95,90 TL (ağırlıklı ortalama 96,10 TL) fiyat aralığından toplam 156.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 8.382.343 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,927'dir" denildi.