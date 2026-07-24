Şirketlerde yaz trendi ‘esnek çalışma’ oldu

Ofis duvarlarına ve katı mesai saatlerine dayalı geleneksel çalışma düzeni, yerini esnek çalışma modeline bırakıyor. Çalışan memnuniyetini sağlamak, yetenekleri elde tutmak isteyen pek çok şirket, esnek çalışma modelini yaz aylarına özel uygulamalarla genişletmeye başladı. Finanstan sağlığa farklı sektörlerden şirketler yaza aylarında esnek cuma, farklı şehirden çalışma gibi yeni uygulamalar hayata geçiriyor.

Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından

Müge Yalçın / MY Executive

Pandemi öncesinde çoğu şirket için dönemsel ya da mevsimsel bir ayrıcalık olarak görülen esnek çalışmanın farklı sektörden pek çok şirkette kalıcı insan kaynakları politikalarına dönüşmeye başladığını söyleyen MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, “KPMG’nin 2025 CEO Outlook raporunda liderlerin yüzde 30’unun çalışma takviminde köklü değişiklikleri değerlendirdiğini ortaya koyması, bu dönüşümün kalıcı olduğunun en net kanıtı” diyor. Yalçın, esnek çalışma modeli deneyen şirketlerin büyük bölümünün çalışan memnuniyeti ve verimlilik artışı nedeniyle kalıcı uygulamaya geçtiğini söylüyor.

Cana Erkmen / Erkmen Executive

Doğru kurgulanan esnek çalışmanın çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırırken tükenmişlik riskini azalttığına dikkat çeken Erkmen Executive Kurucusu Cana Erkmen ise, “Önümüzdeki 3-5 yılda şirketler nerede çalışıldığı yerine nasıl sonuç üretildiğine odaklanacak. Özellikle Z kuşağı için esneklik bir yan hak değil, işveren seçim kriteri. Bu nedenle geleceğin rekabeti, ofise dönüş politikalarıyla değil; güven, özerklik ve sonuç odaklı çalışma kültürüyle şekillenecek” diye konuşuyor.

Semih Sel / Kuveyt Türk

Yetenekleri elde tutma

Kuveyt Türk, esnek çalışma modelini kalıcı çalışma kültürünün bir parçası haline getiren şirketlerden biri. Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, genel müdürlük çalışanlarının yıl boyunca haftada üç gün ofis, iki gün uzaktan çalışma esasına dayanan hibrit modelle çalıştığını belirtiyor. Diğer taraftan banka, son iki yıldır ağustos ayında tüm genel müdürlük çalışanlarına tam zamanlı uzaktan çalışma imkânı sunuyor. Çalışanlardan alınan geri bildirimlerin memnuniyet, motivasyon ve kuruma bağlılık üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade eden Sel, esnek çalışma modellerinin yetenekleri elde tutmak ve sürdürülebilir performansı desteklemek açısından önem kazandığını vurguluyor.

Özgür Orçunus / Marshall Boya

Marshall Boya da yaz döneminde esnek çalışma uygulamalarını genişleten şirketler arasında yer alıyor. Marshall Boya Türkiye Genel Müdürü Özgür Orçunus, şirketin hâlihazırda perşembe ve cuma günlerini uzaktan çalışma günü olarak uyguladığını, ayrıca uzun yıllardır yaz aylarında en az bir haftalık fabrika duruşu gerçekleştirerek çalışanların dinlenme ve yenilenmelerine imkân tanıdığını belirtiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl ilk kez ağustos ayında bir ay boyunca tam zamanlı uzaktan çalışma modelini devreye alırken, çalışanlardan gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda bu uygulamayı bu yıl temmuz ayında da sürdürüyor. Geçen yılki uygulamada çalışan memnuniyetinde yükseliş gözlemlendiğini kaydeden Orçunus, verimlilikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, aksine çalışanların işlerine daha yüksek enerjiyle döndüğünü vurguluyor.

Kalıcı hale geldi

Uzun yıllardır haftada bir gün uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri uygulayan Doğan Holding, son iki yıldır yaz dönemi uzaktan çalışma modelini hayata geçiriyor. Bu kapsamda çalışanlar, ekipleriyle koordinasyon sağlayarak yaz boyunca belirledikleri bir tarihte kesintisiz bir hafta boyunca lokasyondan bağımsız çalışabiliyor. Doğan Holding İnsan Kaynakları ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Esra Beyzadeoğlu, iki yıldır sürdürülen uygulamadan alınan olumlu geri bildirimlerin yaz dönemi esnekliğini kalıcı insan kaynakları politikalarının bir parçası haline getirdiğini vurguluyor.

Aşkın Bostancıoğlu / Yemeksepeti

Yemeksepeti de çalışan deneyimini desteklemek amacıyla esnek izin ve uzaktan çalışma uygulamalarını genişleten şirketler arasında yer alıyor. Yemeksepeti İnsan ve Kültür Lideri Aşkın Bostancıoğlu, şirketin “Yemeksepeti Yanında” çatısı altında sunduğu uygulamalarla çalışanların yılın istedikleri döneminde 30 güne kadar şehir dışından veya yurt dışından çalışabildiğini belirtiyor. Bostancıoğlu, esnek uygulamaların çalışanların iş ve özel yaşamlarını daha dengeli yönetmelerine katkı sağladığını, bunun da motivasyon, verimlilik ve bağlılık üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade ediyor.

Kurum kültürünün parçası

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, esnek çalışmayı kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtiyor. Banka, beş yılı aşkın süredir uyguladığı “FlexING” modelinin yanı sıra yaz dönemine özel geliştirdiği “Flexi Yaz” uygulamasıyla çalışanlarına sekiz haftaya kadar diledikleri lokasyondan uzaktan çalışabilme özgürlüğü sunuyor. Yeni nesil yeteneklerin beklentilerini karşılamayı hedefleyen bu modelin aidiyeti, motivasyonu ve iş-yaşam dengesini önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade eden Ataklı, bu yaklaşımın iş sonuçlarına ve performansa da doğrudan olumlu yansıdığını vurguluyor.

Merve Özerkaya / GSK Türkiye

GSK Türkiye tün yıl uyguladığı esnek çalışma modelini yaz aylarından da sürdürüyor. GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Merve Özerkaya, şirketin yaklaşık 15 yıldır temmuz ayında iki haftalık toplu izin uyguladığını, ağustos ayı boyunca ise çalışanların diledikleri yerden çalışabildiğini belirtiyor. Şirket ayrıca temmuz ve ağustos aylarında uyguladığı yaz saati kapsamında cuma günleri mesaiyi saat 15.00’te sonlandırıyor. Özerkaya, toplu izin uygulamasının çalışanların iş kaygısından uzaklaşarak gerçekten dinlenmelerine olanak sağladığını, lokasyon bağımsız çalışma modelinin ise iş-özel yaşam dengesini güçlendirdiğini ifade ediyor.

Özlem Kar / Boehringer Ingelheim

Bağlılık artıyor

Boehringer Ingelheim Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Özlem Kar, çalışanların yaz aylarında dört hafta boyunca Türkiye’nin istedikleri noktasından çalışabildiğini belirtiyor. Şirket ayrıca ‘Esnek Cuma’ uygulaması kapsamında yaz boyunca cuma günleri mesaiyi saat 15.00’te sonlandırırken, organizasyon genelinde planlanan ortak izin dönemiyle çalışanlarına birlikte dinlenme fırsatı sunuyor. Kar, uygulamaların çalışanların aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerine ve yenilenmelerine olanak tanıdığını, bunun da motivasyon, verimlilik ve bağlılık üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade ediyor.

Cenk Akıncılar / QNB Türkiye

QNB Türkiye, hibrit ve uzaktan çalışma uygulamalarını kurum kültürünün önemli bir parçası haline getiren şirketlerden biri. Pandemi sonrasında kalıcı hale getirilen hibrit model kapsamında uygun rollerde çalışanlar haftada üç gün ofisten, iki gün uzaktan çalışıyor. Yaz döneminde ise uzaktan çalışması mümkün olan çalışanlar, temmuz ve ağustos aylarında belirli sürelerle farklı lokasyonlardan çalışma imkânından yararlanabiliyor. QNB Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, uygulamanın çalışanların iş-özel yaşam dengesini desteklerken verimlilik ve iş sürekliliğini de koruduğunu ifade ediyor.

Serdar Gürelli / Omega Grup

Omega Grup İnsan Kaynakları ve Kültür Yöneticisi Serdar Gürelli ise şirket bünyesinde hibrit çalışma, dönemsel uzaktan çalışma ve esnek mesai saatleri gibi uygulamaların departmanların iş yapış şekillerine göre planlandığını belirtiyor. Bazı ekiplerde yaz aylarında uzaktan çalışma günlerinin artırıldığını ifade eden Gürelli, bu yaklaşımın iş sürekliliğini korurken çalışanlara daha fazla esneklik sunduğunu vurguluyor.

Özlem İnce / Haleon Türkiye

Ortak tatil modeli

Haleon Türkiye de, yaz aylarında ekiplerine diledikleri yerden görevlerini sürdürebilecekleri uzaktan çalışma esnekliği tanıyor. Haftanın yorgunluğunu atmak için cuma günleri mesaiyi erken bitiren “Esnek Cuma” uygulaması sunulurken, yaz aylarında tüm ofisin aynı anda tamamen dinlenebilmesi adına bir haftalık ortak tatil modeli de hayata geçiriliyor. Haleon Türkiye İK Direktörü Özlem İnce, karşılıklı güvene dayalı bu esnekliğin zihinsel yenilenme sağladığını, motivasyon, bağlılık ve üretkenliği doğrudan artırdığını ifade ediyor.

Oktay Cömert / Nestlé Türkiye

Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Oktay Cömert ise, esnek çalışma modellerini kalıcı bir İK politikası olarak uyguladıklarını belirtiyor. Temelleri 2017’de ‘Esnek Cuma’ ile atılan bu model kapsamında çalışanlar, temmuz ve ağustos aylarında tam zamanlı uzaktan çalışabiliyor. Ayrıca haziran, temmuz ve ağustos boyunca cuma günleri mesai saat 14.00’te tamamlanıyor. Randstad 2026 verilerine dayanarak iş-yaşam dengesinin çalışan bağlılığındaki kritik rolüne dikkat çeken Cömert, mikro yönetim yerine güvene dayalı bu yaklaşımın operasyonel verimliliği, motivasyonu ve kurumsal aidiyeti artırdığını vurguluyor.

Esnek yaz uygulaması

Allianz Türkiye de, pandemi dönemindeki küresel araştırmalar ve yerel çalıştayların çıktılarıyla esneklik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve iyi olma temellerine dayanan yeni çalışma modelini hayata geçirdi. Şirket, iş disiplinlerine göre şekillendirdiği hibrit modelini yaz aylarında “Esnek Yaz” uygulamasıyla destekliyor. 2022 yılından bu yana kesintisiz sürdürülen bu özel konsept kapsamında, tüm çalışanlar ağustos ayı boyunca bağımsız olarak diledikleri lokasyondan uzaktan çalışabiliyor.

Levent Ergin / Burgan Bank

Burgan Bank da, “Burgan Seninle” işveren markası çatısı altında çalışan deneyimini bütüncül bir yapıyla desteklemeyi hedefliyor. Genel müdürlük çalışanları için yıl boyunca uygulanan yüzde 50 hibrit çalışma modeli, yaz döneminde daha da esnek hale getiriliyor. Mevcut cuma günü uzaktan çalışma uygulamasına ek olarak pazartesi günleri de uzaktan çalışma kapsamına alınarak haftalık uzaktan çalışma süresi iki güne çıkarılıyor. Burgan Bank Çalışan Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, çalışanların bu haklarını farklı şehirlerden kullanabilirken, esnek mesai saatleriyle de günlük programlarını verimli yönetebildiğini belirtiyor.

Zeynep Doğrul Aşar / Oxygen Consultancy GM.

“Kalıcı bir politika haline geldi”

“Esnek çalışmanın artık mevsimsel bir uygulama olmaktan çıkıp kalıcı bir insan ve organizasyon politikası haline geldiğini düşünüyorum. Ancak geleceğin çalışma modelini yalnızca uzaktan çalışma ya da ofise dönüş tartışmaları üzerinden okumak eksik olur. Asıl dönüşüm, çalışanların iş hayatından beklentilerinde yaşanıyor. Bugünün genç çalışanları daha az çalışmak istemiyor; yaptıkları iş üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Nerede çalışacaklarından çok nasıl yönetileceklerine, hangi gelişim fırsatlarına sahip olacaklarına ve emeklerinin nasıl karşılık bulacağına odaklanıyorlar.”