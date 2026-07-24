Türkiye’nin markalar için 'bölgesel üs' rolü artıyor

Küresel şirketlerin yatırım kararlarını okurken, çoğu zaman açıklanan ciro rakamlarına ya da yeni ürün lansmanlarına odaklanırız. Oysa asıl hikaye, şirketlerin bir ülkeye biçtiği stratejik rolde gizlidir. Bünyesinde; Teka, Toshiba, Küppersbusch, Little Swan WAHIN, COLMO, Clivet, Eureka, KUKA, GMCC, Welling, LINVOL ve Wandong markaları bulunan 64 milyar dolarlık hacme sahip Midea Grubu’nun Türkiye’ye ilişkin son dönemde attığı adımlar da böyle bir dönüşüme işaret ediyor. Midea Türkiye Bölgesi CEO’su Aydın Kuzaltı’nın anlattıkları, grubun Türkiye’yi artık yalnızca bir satış pazarı olarak görmediğini ortaya koyuyor.
Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından
Şirket, bölgesel operasyonlarını Türkiye’den yönetmeye başlamış durumda. Bunun arkasında ise Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’nın kesişim noktasında bulunması kadar, karar alma süreçlerini hızlandırma ve pazarlara daha yakın olma isteği yatıyor.
Bu tercihin tesadüfi olmadığı açık. Türkiye bugün beyaz eşya ve ankastre sektöründe Avrupa’nın en büyük üç pazarından biri konumunda. Hane sayısındaki artış ve yenileme talebi pazarı canlı tutarken, önümüzdeki üç yılda hane sayısının 30 milyona ulaşacağı beklentisi de sektör oyuncularının iştahını artırıyor. Midea’nın Türkiye’yi ‘bölgesel büyümeyi destekleyecek önemli bir merkez’ olarak tanımlaması bu nedenle dikkat çekici.
Teka’nın etkisi
Şirketin büyüme stratejisinin ikinci ayağını ise Teka satın alması oluşturuyor. Geçen yıl tamamlanan satın alma, yalnızca bir marka transferi değil. Midea’nın küresel üretim ve teknoloji gücü ile Teka’nın yüzyılı aşan marka mirasının birleşmesi, özellikle ankastre segmentinde önemli bir rekabet avantajı yaratma potansiyeli taşıyor. Kuzaltı, şirketin Teka için ortaya koyduğu ‘beş yılda beş kat büyüme’ hedefi ve 2030’a kadar mağaza sayılarını üç katına çıkarma planlarının da bu iddianın göstergesi olduğunu söylüyor.
Daha da önemlisi, Türkiye’de yeni fabrika yatırımının hala gündemde olması. Beyaz eşya sektörünün son yıllarda ihracat tarafında yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde bu tür yatırım sinyalleri sektör açısından moral verici. Ancak tablo tamamen pembe değil.
Kuzaltı’nın da dikkat çektiği gibi, küresel talepteki yavaşlama, artan maliyetler ve jeopolitik riskler sektör üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye beyaz eşya sanayisi 33 milyon adet üretim ve 23 milyon adet ihracat kapasitesine sahip olsa da son iki yılda ihracat performansında belirgin bir yavaşlama yaşanıyor.
Üç rekabet alanı
Bu noktada sektörün geleceğini belirleyecek üç temel rekabet alanının öne çıktığını ifade eden Kuzaltı, şunları anlatıyor: “Rekabet; enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve teknoloji üzerinden şekilleniyor. Artık tüketici yalnızca uygun fiyatlı ürün aramıyor. Enerji tasarrufu sağlayan, bağlantılı çalışan ve günlük yaşamı kolaylaştıran cihazlar tercih ediliyor. Bir başka ifadeyle, beyaz eşya sektörü giderek teknoloji sektörüne benzemeye başlıyor.”
Midea’nın Türkiye planlarında da bu dönüşümün izleri görülüyor. Temmuz ayında ‘Toshiba’ markasının lansmanı yapılacak. Yıl sonunda ise dünyanın birçok pazarında güçlü konumda bulunan ‘Midea’ markası Türk tüketicisiyle buluşacak. Şirket, akıllı ev teknolojileri ve bağlantılı cihaz ekosistemlerini büyümenin temel motorlarından biri olarak görüyor.
Çift haneli büyüme
Midea’nın kendisini artık bir beyaz eşya üreticisinden çok bir teknoloji ekosistemi olarak konumlandırdığını vurgulayan Kuzaltı, “Midea’nın Türkiye stratejisi yalnızca yeni ürün satmak ya da pazar payı artırmak üzerine kurulu değil. Şirket, Türkiye’yi bölgesel bir servis, operasyon ve büyüme üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Çift haneli büyüme beklentisi, yeni yatırımlar, genişleyen marka portföyü ve teknoloji odaklı yaklaşım birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin küresel beyaz eşya ve akıllı ev teknolojileri haritasındaki ağırlığının önümüzdeki dönemde daha da artacağını söylemek mümkün” diye anlatıyor.