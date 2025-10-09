ARA
  • Gazze'deki anlaşmayı takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak

Gazze'deki anlaşmayı takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'deki anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Acil kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız." dedi.

Erdoğan, ilan edilen ateşkes ile ilgili, "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını harfiyen takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir." dedi.

Erdoğan, "Lümpen bir ırkçılık, dar bakış açısıyla uluslararası öğrencileri hedefe koyanlar Türkiye'nin uluslararası eğitimde lider ülke olma yürüyüşünü durduramayacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi inşallah çok yakın bir zamanda Şam'da kapılarını öğrencilere açacak." dedi.

