Kırmızı ve ses: Ferrari ruhu elektrikte nasıl yaşayacak?

Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen Elettrica, tam bir performans canavarı olarak konumlanıyor. Dört bağımsız elektrik motoruyla 1.000 beygirin üzerinde güç üretecek. Bu saf gücü yola aktarmak için Ferrari mühendisleri, aracı 4WS (Dört Tekerden Yönlendirme), 48 voltluk aktif süspansiyon ve 800 voltluk özel mimariyle donatmış.
Elettrica’nın en çarpıcı teknolojisi ise “full active corners” sistemi. Bu sistem, saniyede tam 200 kez çekiş, süspansiyon ve direksiyon ayarlarını düzenleyerek her bir tekerleği ayrı ayrı kontrol ediyor. Virajlarda dış tekerleklere daha fazla tork gönderilerek denge artırılırken, ön motorlar gerektiğinde tamamen devreden çıkarılabiliyor. Bu sayede Elettrica, tek bir tuşla geleneksel bir arka itişli Ferrari sürüş hissini taklit edebiliyor.
2 Shooting Brake Havasında Dört Kapılı Bir Grand Tourer
Modelin segmenti hakkında kesin bir açıklama yapılmasa da, sunum slaytları Elettrica’nın yerini eski GTC4Lusso ile ilişkilendiriyor. Bu da aracın, bir Grand Tourer (GT) çizgisinde, muhtemelen shooting brake ile küçük bir crossover arasında konumlanacağı anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Ferrari tarihinde ilk kez aynı anda hem Purosangue SUV’u hem de Elettrica’yı içeren iki farklı dört kapılı model satılacak.
Performans rakamları etkileyici: Elettrica, 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede fırlayacak. Bu inanılmaz hıza rağmen, 122 kilovat-saatlik lityum-iyon batarya paketi sayesinde WLTP ölçümlerine göre 530 kilometre civarında menzil sunuyor.
800 voltluk sistem ise 350 kW’a kadar hızlı şarj desteği vadediyor; bu sayede 20 dakikada bataryanın yaklaşık %57’si dolabiliyor.
5 Ferrari ruhu nasıl korunacak?
Ferrari dendiğinde akla gelen en önemli unsur olan motor sesi, elektrikli geçişin en büyük soru işaretiydi. Ferrari, bu sorunu yapay seslerle değil, motorun doğal titreşimlerini yükselterek aşmayı hedefliyor. Özel bir ivmeölçer, elektrik motorunun titreşimlerini algılayıp bunları araç içindeki akustik sistem üzerinden aktaracak.
Ayrıca sürüş keyfini artırmak için “sanal vites geçişi” sistemi entegre edilmiş. Bu yenilikçi sistem, sürücüye tıpkı manuel bir araçta olduğu gibi pedallar üzerinden seçilebilen beş farklı güç kademesi sunarak etkileşimi en üst seviyeye taşıyor.
Ferrari’nin elektrikli bahis tutkusu sadece yazılımla sınırlı değil; marka, elektrikli motor ve batarya üretimini tamamen kendi bünyesine alarak mühendislik bağımsızlığını ilan etti. Dayanıklılık ve kalıcılık ilkeleriyle tasarlanan batarya paketi, 15 ayrı modülden oluşuyor ve bu yapı sayesinde her bir modülün zamanla yenilenebilmesi hedefleniyor.
Ferrari’nin ürün gamının 2030’da yalnızca yüzde 20’sinin tamamen elektrikli olacağı, ağırlığın hibrit ve ICE modellerde kalacağı açıklaması, markanın elektrikli geleceğe kontrollü bir geçiş yaptığını gösteriyor.
Ferrari Elettrica’nın nihai ismi ve fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, lansmanın Maranello’da planlanan üç aşamalı bir süreçle önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor.