Kırmızı ve ses: Ferrari ruhu elektrikte nasıl yaşayacak?

Modelin segmenti hakkında kesin bir açıklama yapılmasa da, sunum slaytları Elettrica’nın yerini eski GTC4Lusso ile ilişkilendiriyor. Bu da aracın, bir Grand Tourer (GT) çizgisinde, muhtemelen shooting brake ile küçük bir crossover arasında konumlanacağı anlamına geliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Ferrari tarihinde ilk kez aynı anda hem Purosangue SUV’u hem de Elettrica’yı içeren iki farklı dört kapılı model satılacak.