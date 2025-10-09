Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla ticari araçlar için geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğunda tarihler uzatıldı.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun duyurusuyla birlikte, ticari araçlar için geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğunun süresi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değiştirildi.

Daha önce 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma uygulaması, alınan yeni kararla birlikte 15 gün öne çekildi ve uygulama süresi 5 aya çıkarıldı.

Uygulama Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kış Lastiği Zorunluluğu 15 Kasım 15 Nisan

Bu zorunluluk, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için geçerlidir.

Belirtilen tarihlerde kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan ticari araç sürücülerine uygulanan idari para cezası da bulunmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunu 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasına uzatan yeni düzenlemeye uymayan sürücülere yönelik uygulanacak idari para cezası miktarı belli oldu.

Ceza Miktarı ve Kapsamı

Ceza Miktarı: Kurala uymayan sürücülere 5.856 TL idari para cezası kesilecektir.

Kapsamdaki Araçlar: Zorunluluk, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçları kapsamaktadır.

Öneri: Şahsi (hususi) araç kullanıcılarının da can ve mal güvenliği için kış şartlarında kış lastiği takması şiddetle önerilmektedir, ancak bu araçlar için zorunluluk bulunmamaktadır.

Denetimi Yapacak Kurumlar

Kararın etkin şekilde uygulanması için denetimler, birden fazla kurumun yetkili birimleri tarafından titizlikle yapılacaktır:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yetkili personeli

Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri

Belediyelerin denetim birimleri

Ticari araç sürücülerinin yüksek ceza ve trafik güvenliği riskinden kaçınmak için 15 Kasım'dan önce kış lastiği hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.