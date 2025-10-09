Genç Başarı Eğitim Vakfı'nda yeni dönem

Türkiye’de gençlerin girişimcilik, yenilikçilik ve istihdam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Genç Başarı Eğitim Vakfı, yeni dönemine güçlü bir liderle adım attı. Dr. Fulya Koyuncu, 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Vakfın Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Eğitim dünyasında 15 yılı aşkın birikimiyle tanınan, Dr. Fulya Koyuncu, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında yürüttüğü çalışmalarda öğretmen eğitimi, eğitim politikaları ve ölçme-değerlendirme alanlarında önemli başarılara imza attı. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), TEMA, TEDMEM ve TEGV gibi kurumlarda üstlendiği rollerle, hem akademik hem de saha temelli projelerde etkin sorumluluklar üstlendi.

Son olarak SEV’de Araştırma ve Etki Departmanı’nda yönetici olarak görev yapan Dr. Koyuncu, okullar arası dönüşüm programlarını hayata geçirmiş; yerel ve ulusal düzeyde eğitim politikalarının gelişimine katkı sağlayan araştırmalara liderlik etti.

Akademik yolculuğunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi alanında doktora derecesiyle taçlandıran Koyuncu, aynı alanda yüksek lisansını da tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği mezunu olan Koyuncu, ayrıca Almanya Philipps Üniversitesi Marburg Eğitim Fakültesi’nde bir yıl araştırmacı olarak bulunmuştur.

Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde aktif görev alan, eğitim politikaları üzerine raporlar hazırlayan ve konferanslarda Türkiye’yi temsil eden Dr. Koyuncu, aynı zamanda eğitim ve gençlik komisyonlarında da görev almakta; kırsal bölgelerde fırsat eşitliğini destekleyen projelere gönüllü katkılar sunmaktadır.

Yeni göreviyle ilgili olarak Dr. Fulya Koyuncu “Genç Başarı Eğitim Vakfı, gençlerin geleceğe hazırlanmasında Türkiye’nin en önemli köprülerinden biri. Gençlerin hayal gücünü, üretkenliğini girişimci bakış açısıyla dünyayı yeniden düşünmeye teşvik eden bir ekosistem yaratıyoruz. Bu yolculuğun bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın etki alanını daha fazla gence, okula ve topluma ulaşarak hem genişletmeyi hem de derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplum dâhil farklı paydaşlarla ortaklıklarımızı güçlendirerek gençlerin eğitim, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda alanlarında gelişimini destekleyeceğiz. Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gençlerin yanında yürümek benim için hem büyük bir sorumluluk hem de gurur kaynağı.” dedi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı, Dr. Fulya Koyuncu’nun yönetiminde, gençlerin becerilerini geliştirmeye, üretkenliklerini artırmaya ve geleceğin ekonomik ve toplumsal yapısında aktif rol üstlenmelerine katkı sağlayan projelere odaklanacak.