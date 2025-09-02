Kibar Holding'den isim benzerliği açıklaması

Holdingden yapılan açıklamada, sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren bazı şirketleriyle isim benzerliği bulunmasının, yanlış değerlendirmelere yol açmaması temennisinde bulunuldu.

Haberlerde adı geçen Assan Group ile Kibar Holding'in ve bünyesindeki topluluk şirketlerinin herhangi bir bağının olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Topluluğumuzun, haberlerde adı geçen Assan Group ile hiçbir ilişkisi yoktur. Sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren bazı şirketlerimizle isim benzerliği bulunmasının yanlış değerlendirmelere yol açmamasını temenni ederiz.."