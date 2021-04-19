Geçen hafta FED Başkanı Powell, çoğu FED üyesinin 2024 öncesinde faiz artırımı beklemediğini belirtirken, gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinde değer kazançları görüldü.

TCMB faiz kararı öncesinde pozitif ayrışma eğiliminde olan TL ise, faiz kararın ardından mevcut seviyelerdeki hareketini sürdürdü.

Uzmanlar, PPK’da faizlerde değişiklik yapılmaması ve karar metninin şahin bir tona işaret etmesi durumunda dolar /TL’de düşüşün belirginleşerek 7,90 seviyesinin hedef olabileceğini öngörmüştü. Ancak metnin şahin değil güvercin tonda olmasının bu düşüşü sınırladığı aktarılıyor.

Ara destek olarak 7,98 gösterilirken, olası yükselişlerde 8,14 ve 8,25 sıralı dirençler olarak izlenebilir. TCMB’nin 29 Nisan’da yayınlayacağı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini revize edip etmeyeceği önemli olacak.