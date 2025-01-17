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Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı

Arçelik (ARCLK) dün (16 Ocak) KAP'a kayıt sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin arar alınması ve SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

17 Ocak 2025 | 01:52
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulumuz tarafından, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2008 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisi ile gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 15.01.2025 tarihinde uygunluk görüşü talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
 

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