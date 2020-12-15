Arzum’un halka arzında talep toplama 17-18 Aralık’ta… Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 – 17 TL olarak belirlendi. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz.” dedi.

Küçük Ev Aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum’un halka arzı öncesinde online basın toplantısı düzenlendi.

Kolbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin köklerinin 1966’ya dayandığını ve Arzum’un bugün yurt dışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını dile getirdi.

Arzum’un ürettiklerini Türkiye’de 20 binin üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtım ağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile Türkiye’nin küçük ev aletleri sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda olduğunu belirten Kolbaşı, “Küçük ev aletleri pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz.” diye konuştu.

Kolbaşı, “Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

HALK ARZ KOLBAŞI AİLESİ’NİN HAYALİYDİ *

Halka arzın Kolbaşı Ailesi’nin en başından beri hayal ettiği ve markanın artık aileden çok Türkiye’ye mal olduğunu dile getiren Kolbaşı, şunları kaydetti:

“Arzum’un borsada olmasını doğru buluyorduk ve bugün de o adımı atıyoruz. Bizim için de bu çok keyif verici çünkü bu yolculukta SPK’ya gittik, 5 kere tahvil ihraç ettik, hesaplarımız açık. Mümkün olduğunca şeffaf ve hesap verebilir olduk. Bu da şunu sağladı; bir aile şirketinin aslında sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adımı oldu bu. Umarım ki bu hem bizim sektörümüze hem de Türkiye’de var olan bütün markalara iyi bir çıkış noktası, iyi bir açılım olur. Bu konuda biz de bütün tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman açığız. Halka arz önemli çünkü biz bugüne kadar Türkiye’de hemen hemen her haneye girerek onlara dokunduk. Onlarla beraber birçok anıyı yaşadık. Bazen üzüldük bazen sevindik. Bundan sonra da bizim değerli yatırımcılarımızla da aynı hisleri paylaşmak için bu konuda şirketin kapılarını açıyoruz ve diyorum ki gelin bize ortak olun hep beraber gidelim hep beraber iyi şeylere imza atalım.”

PANDEMİ SEKTÖRE NASIL YANSIDI *

Kolbaşı ayrıca sorulan soru üzerine pandemi sürecinin birçok sektöre farklı farklı etkilerde bulunduğuna dikkati çekerek, “Uluslararası araştırma şirketlerine baktığınız zaman insanların en fazla evde, evin de mutfağında vakit geçirdiği görüyoruz. Dolayısıyla maalesef bu her sektör için aynı olmadı ama özellikle bizim küçük ev aletleri, bize yakın olan sektörler, zücaciye gibi beyaz eşya, mobilya gibi sektörlere aslında olumlu yansıdı. Dolayısıyla ben 2021’in en azından ilk yarısında bu olumlu yansımanın devam edeceğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

HALKA ARZDAN NE KADAR GELİR BEKLENİYOR? *

Arzum’un ortağı SDA International’i temsilen Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı ise halka arz adımıyla Arzum’un yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine inandığını söyledi.

SDA International ile 2013’te Arzum Elektrikli Ev Aletleri şirketinin ortağı oldukları bilgisini paylaşan Faralyalı, “Arzum’la ortaklık dönemimizde de şirket finansal performansının ve başarılarının kalıcı ve dayanıklı olduğunu kanıtladı. Birlikte tüm hedeflerimize ulaştık. Arzum’un halka arz sonrası yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine ve global marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum.” dedi.

Faralyalı ayrıca sorulan soru üzerine halka arzdan 206-260 milyon TL arasında gelir beklendiğini söyledi.

HALK ARZDA PAY BAŞINA FİYAT ARALIĞI *