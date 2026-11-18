Otomotiv şirketi Ford Otosan, 16 Kasım’da Antalya’da, Yeşil Alan’daki Koç Teknoloji ve İnovasyon Pavilyonu’nda düzenlediği “Ekosisteme Liderlik Etmek: Otomotiv Değer Zincirinde Karbonsuzlaşmanın Ölçeklendirilmesi” panelinde, sektörün geleceğini uluslararası paydaşlarla birlikte ele aldı. Oturum, otomotiv değer zincirinde karbonsuzlaşmanın nasıl ölçeklendirilebileceğini; bu sürecin rekabet gücünü, dayanıklılığı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği nasıl güçlendirebileceğini tartıştı.

Koç Holding’in COP31’e Küresel İş Ortağı olarak verdiği destek kapsamında, Koç Topluluğu’nun sanayi, teknoloji, enerji ve finans alanlarındaki deneyimi iklim çözümlerinin yaygınlaşması için uluslararası paydaşlarla paylaşılıyor. Ford Otosan, “Gelecek Şimdi” sürdürülebilirlik vizyonuyla Türkiye ve Romanya’daki üretim ve mühendislik gücünü bu dönüşümün hizmetine sunuyor. Elektrikli araç geliştirme ve üretiminin yanı sıra tesislerinde enerji ve su verimliliği uygulamalarını hayata geçiriyor, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik yetkinliklerini destekliyor ve elektrikli ticari araçların müşterilerin günlük operasyonlarında yaygınlaşmasını sağlayacak çözümler geliştiriyor.

Yatırımı mümkün kılan unsurları ortaya koymak için uluslararası paydaşlarla bir arada

Panel, tedarikçilerden emisyonlarını azaltmalarını beklemenin tek başına yeterli olmadığı görüşünden hareket etti. Tartışmanın odağında, tedarikçilerin dönüşüm yatırımlarını mümkün kılan dört unsur yer aldı: yetkinlik, satın alma koşulları, finansman ve kamu desteği. Her paydaşın bu dönüşümdeki rolü ayrı ayrı ele alınırken tedarik zinciri dönüşümünün otomotiv sanayisinin rekabet gücünü, dayanıklılığını ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini nasıl güçlendirebileceği değerlendirildi.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) Kıdemli Araştırmacısı Cankut Kaan Bolat’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, PwC Brezilya Ortağı Mauricio Colombari, IFC Türkiye ve Orta Asya İmalat, Tarım İşletmeciliği ve Hizmetler Yatırımları Direktörü Wagner Almeida ve AB Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina Di Sebastiano konuşmacı olarak katıldı. Moderatör Cankut Kaan Bolat ise karbon ayak izinin üretim tesisi dışında kalan bileşenlerine dikkat çekerek değer zinciri boyunca ortak sorumluluğun önemini vurguladı.

Güven Özyurt: Sürdürülebilirlik, Ford Otosan’da tedarikçi yönetiminin ve satın alma kararlarının merkezinde

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan’ın tedarikçilerle kalite, maliyet, teslimat ve operasyonel gelişim alanlarında uzun yıllardır birlikte çalıştığını, 2022’den itibaren sürdürülebilirliğe verilen ağırlığın belirgin biçimde arttığını aktardı. Düzenli değerlendirmeler, gelişim yol haritaları, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Komitesi ve takip çalışmalarıyla yürütülen bu yaklaşımın, sürdürülebilirliğin satın alma kararlarına yansımasını da kapsadığını belirtti.

Özyurt, karbonsuzlaşmanın her zaman büyük yatırımlarla başlamak zorunda olmadığını; doğru veri, doğru ölçüm ve kaynak verimliliğiyle israfın azaltılmasının bazı işletmeler için büyük sermaye yatırımlarından önce anlamlı sonuçlar yaratabileceğini belirtti. Başarının yalnızca uygulamaların hayata geçirilmesiyle değil, elde edilen emisyon azaltımını ve rekabetçilik üzerindeki etkiyi izleyen ortak göstergelerle de değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.