Kadın sağlığını yalnızca üreme sağlığıyla sınırlayan geleneksel yaklaşımı değiştirmeyi hedefleyen “Kadına Sağlık” podcast serisi, üçüncü sezonunda 9 yeni bölümle toplam 42 bölüme ulaştı. İlk iki sezonunda 12 milyonu aşkın dinlenme elde eden proje; infertiliteden menopoza, kalp-damar hastalıklarından uyku sağlığına kadar kadınların yaşamını doğrudan etkileyen konuları uzman kadın hekimlerin anlatımıyla gündeme taşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlık okuryazarlığına katkı sunan proje, son olarak 13. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Sürdürülebilirlik İletişimi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kadın sağlığına ilişkin bilgiye erişimdeki eşitsizlikler, kadınların yaşam kalitesini ve sağlık hizmetlerinden yararlanma olanaklarını etkileyen önemli sorunlar arasında yer alıyor. Kadın sağlığını yalnızca doğurganlık dönemi ve üreme sistemi üzerinden ele alan geleneksel bakış açısına alternatif bir yaklaşım geliştiren “Kadına Sağlık”, sağlığın farklı alanlarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele alıyor.

Cumhuriyetin 100. yılında sürdürülebilir bir sosyal fayda yaratma hedefiyle hayata geçirilen podcast serisi, sağlık sektöründe çalışan gönüllü kadınların öncülüğünde yürütülüyor. Proje, kadınların yaşamın her döneminde güvenilir sağlık bilgisine ulaşmasını ve kendi sağlıkları konusunda bilinçli kararlar alabilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

KADIN SAĞLIĞI SADECE ÜREME SAĞLIĞINDAN İBARET DEĞİL

Toplumda kadın sağlığı denildiğinde ağırlıklı olarak doğurganlık ve üreme sağlığı sorunlarının gündeme gelmesi, kadınların yaşam boyu karşılaşabilecekleri diğer sağlık risklerinin geri planda kalmasına neden olabiliyor. Oysa kalp-damar hastalıklarından uyku bozukluklarına, menopozdan metabolik hastalıklara kadar pek çok konu kadın sağlığının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

“Kadına Sağlık” podcast serisi, bu dar bakış açısını değiştirmek amacıyla her bölümde farklı bir sağlık konusunu uzman görüşleriyle ele alıyor. Böylece kadınların sağlık okuryazarlığının artırılması, sağlık alanındaki toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin görünür kılınması ve doğru bilgiye erişimin desteklenmesi hedefleniyor.

ÜÇÜNCÜ SEZONDA 9 KRİTİK SAĞLIK KONUSU ELE ALINDI

Üçüncü sezonunda 9 gönüllü kadın hekimin katkısıyla 9 yeni bölüm hazırlayan “Kadına Sağlık”, kadınların yaşam kalitesini doğrudan ilgilendiren farklı sağlık başlıklarını gündeme taşıdı. Yeni sezonda infertilite, perimenopoz, postmenopoz, Friedreich ataksisi, uyku sağlığı, endometriozis, zihinsel yük, kardiyorenal metabolik hastalıklar ve kadınlarda kardiyovasküler koruma konuları ele alındı.

“Kadın sağlığını kadın hekimler anlatmalı” yaklaşımıyla hazırlanan bölümlerde, alanında uzman hekimler bilimsel bilgiyi toplumun anlayabileceği bir dille dinleyicilere aktardı. Yekta Kopan'ın sunuculuğunu üstlendiği podcast serisi YouTube, Spotify ve Apple Podcasts üzerinden dinleyicilerle buluşuyor.

5 FARKLI ÖDÜLLE TOPLUMSAL ETKİSİNİ GÜÇLENDİRDİ

Kadına Sağlık, yalnızca dinlenme rakamlarıyla değil, toplumsal fayda odaklı yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Proje bugüne kadar 22. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 16. Sosyal Sorumluluk Ödülleri, Golden Pulse 2024 Ödülleri ve 18. Gönülden Ödülleri kapsamında çeşitli ödüller kazandı. Serinin son başarısı ise 13. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde “Sürdürülebilirlik İletişimi” kategorisinde elde ettiği ödül oldu. Kadına Sağlık'ın ilk iki sezonunda ulaştığı 12 milyonu aşkın dinlenme, kadın sağlığı konusunda güvenilir ve erişilebilir bilgiye yönelik geniş ilginin de göstergesi olarak öne çıkıyor.

“HER BÖLÜM, BİR KADININ HAYATINA DOKUNMAK DEMEK”

SYKL II. Dönem mezunu ve Kadına Sağlık Podcast Projesi Ekip Lideri Ayşenur Kökenli Paksoy, projenin çıkış noktasını ve üçüncü sezon hedeflerini şöyle değerlendirdi: “Kadınların toplumsal statülerini artırıp güçlendirmek, toplumsal cinsiyetin sağlık dahil her alandaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için atılması gereken ilk adımdır. Biz de sağlık sektöründe çalışan kadınlar olarak, firmalarımızdan bağımsız biçimde bu anlamlı konuda sorumluluk alıp kadın sağlığında farkındalık yaratacak bir proje hayata geçirerek fayda sağlayabileceğimizi düşündük. Üçüncü sezonda İrem Kıratlıoğlu Sakar, Şule Kahveci Sayar ve Dr. Çağcan Ölmez ile hem projenin kapsamını hem de sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçladık. İlk iki sezonun büyük başarısının ardından yeni sezonla yeniden dinleyicilerimizle buluştuğumuz için mutluyuz.”

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ GÖNÜLLÜ KADINLARIN KATKISI İLE HAYATA GEÇTİ

Kadına Sağlık podcast serisi, sağlık sektöründeki kadınların gelişimini ve liderlik süreçlerini desteklemek amacıyla Professional Women’s Network İstanbul (PWN İstanbul) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğinde, UN SDSN Türkiye ve Awen for Us desteğiyle yürütülen Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler (SYKL) Gelişim Programı mezunlarının öncülüğünde hayata geçirildi.

Projenin üçüncü sezon gönüllü ekip liderliğini Ayşenur Kökenli Paksoy üstlenirken ekipte Dr. Çağcan Ölmez, İrem Kıratlıoğlu Sakar ve Şule Kahveci Sayar yer aldı.

Üçüncü sezona gönüllü katkı sunan uzmanlar ise Prof. Dr. Berfu Demir, Prof. Dr. Berna Dilbaz, Doç. Dr. Ebru Zülfikaroğlu, Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel, Prof. Hacer Durmuş Tekçe, Prof. Dr. Hülya Çiçekçioğlu, Doç. Dr. Miraç Vural Keskinler, Prof. Dr. Pınar Yalçın ve Prof. Dr. Sibel Çakır oldu.

Abdi İbrahim İlaç, Astellas Türkiye, Bayer Türkiye, Biofarma İlaç, Biogen Türkiye, Boehringer Ingelheim Türkiye, Merck Türkiye ve Recordati Türkiye ise üçüncü sezonun proje sponsorları arasında yer aldı.

“Bilgi kadını güçlendirir, kadın toplumu dönüştürür” mottosuyla yoluna devam eden Kadına Sağlık, kadınların sağlık bilgisine erişimini güçlendirmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor.