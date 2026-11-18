Arthill Müzecilik, 51. Müzelik Eserler Müzayedesi’ni 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.00’te salon ve online katılımla gerçekleştirecek. Türk resim sanatının önemli isimlerini, Osmanlı döneminden tarihî belgeleri ve koleksiyon değeri taşıyan kişisel eşyaları bir araya getiren müzayede, farklı ilgi alanlarına uzanan hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

Osman Hamdi Bey’in Çift İmzalı Tablosu İlk Kez Satışta

Müzayedenin başlıca eserlerinden biri, Osman Hamdi Bey’in 1870’li yıllara tarihlenen “Şark Pazarında Kubbeli Camii” adlı tablosu. Karton üzerine yağlıboya tekniğiyle hazırlanan 41,5 × 57,3 cm ölçülerindeki eser, hem Latin harfleriyle “O.H.” monogramını hem de Osmanlıca “Hamdy” imzasını taşıyor. Çift imza özelliğiyle öne çıkan tablo, ekspertiz ve sertifikasyon belgelerinin yanı sıra Paris IACC laboratuvar analiz raporuyla müzayedeye çıkacak.

1881 Tarihli Şahsi Mühür, Osman Hamdi Bey’in Müzecilik Mirasını Taşıyor

Osman Hamdi Bey’in sanatçı kimliğinin yanında müzecilik tarihindeki rolünü hatırlatan şahsi “Müze-i Hümâyun” mührü de satışa sunulacak. Sanatçının 1881’de Müze-i Hümâyun müdürlüğüne gelmesinin ardından kendisi için özel olarak yaptırdığı, Lyon üretimi makam mührü, Osmanlı müzeciliğinin kurumsallaşma dönemine ışık tutan bir koleksiyon parçası.

Galatasaray’ın Kuruluş İlkesi Ali Sami Yen’in Cep Saatinde

Spor tarihinin öne çıkan parçalarından biri, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucu başkanı Ali Sami Yen’e ait 1925 tarihli cep saati olacak. Kulübün 20. kuruluş yıl dönümünde kurucu üyelerin Ali Sami Yen’e armağan ettiği saat, altın “GS” amblemi ve Osmanlıca ithafıyla dikkat çekiyor. Saatin toz kapağında, Galatasaray’ın kuruluş amacını anlatan ve 1905’e uzanan tarihî sözler yer alıyor. Bu özellik, parçayı yalnızca kişisel bir eşya değil, kulübün ilk yıllarına tanıklık eden bir hatıra hâline getiriyor.

Osmanlı Sarayından Tarihî Saatler, Hançerler ve Diplomatik Belgeler

Saray koleksiyonlarının dikkat çeken parçası, Sultan II. Abdülhamid Han için özel olarak hazırlanan ve Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi tarafından hediye edilen elmas bezeli murassa altın hançer. Seçkide ayrıca Sadrazam Mehmed Talat Paşa’nın altın “M.T.” monogramlı Longines cep saati ve Hicrî ile Rûmî takvimi aynı mekanizmada gösteren altı kadranlı Osmanlı saray işi iskelet saat bulunuyor.

Sultan Abdülmecid Han’ın 28 Haziran 1855’te Fransız General Pélissier’e gönderdiği üç sayfalık mektup da müzayedeye çıkacak. Sultan’ın imzası ve tuğralı balmumu mührünü taşıyan belge, Osmanlı-Fransız askerî ve diplomatik ilişkilerinin bir dönemine tanıklık ediyor. Topkapı Sarayı’nda bir Fransız elçisinin kabulünü betimleyen 18. yüzyıl yağlıboya tablo da aynı tarihî seçkide yer alıyor.

İbrahim Çallı’dan Mübin Orhon’a Türk Resim ve Hat Sanatı

Türk resim sanatında İbrahim Çallı’nın “Mevleviler Serisi”nden “Semazen” adlı eseri ile Mübin Orhon’un 1976 tarihli “Soyut Kompozisyon”u öne çıkıyor. Çallı’nın tablosunda celî talik hattıyla “Ya Hazreti Mevlâna” ibaresi yer alırken, Orhon’un çalışması sanatçının tek bir rengin tonlarına odaklandığı Monokrom ve Olgunluk Dönemi’ni temsil ediyor.

Hat sanatında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin “Besmele-i Şerife” eseri; Osmanlı saray işçiliğinde ise Sultan II. Abdülhamid Han tuğralı hat masası ve Sultan I. Mahmud Han tuğralı gümüş divit, müzayedenin diğer dikkat çeken parçaları arasında. Seçki, resimden hat sanatına uzanan farklı üretim geleneklerini aynı çatı altında buluşturuyor.

