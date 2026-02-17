Kebapçılarda Ramazan mesaisi: Tescilli lezzet iftara hazır

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Her Ramazan ayında bereket oluyor, Ramazan ayları o kadar bereketli oluyor ki dağıttıkların, verdiklerin gözüne hiç gelmiyor. İnsanlar her Ramazan olduğu gibi yine bu sene de kebaba doyacaklar. Kebaba rağbet olacak" ifadelerini kullandı.