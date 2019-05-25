Banka bilançoları yatırım için cazip mi?

Mayıs 26, 2019 0 Yorum 52 Okunma
Banka bilançoları yatırım için cazip mi?

İlk çeyrekte kredi ve mevduatta büyüyen bankaların kârları ise geriledi.

İkinci çeyrekte artan fonlama maliyetleri bankaları zorlayacak.

En çok YKB önerilirken, risk priminin düşmesi ve TL’nin güçlenerek enflasyon baskılarını azaltması bankaları cazip kılabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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