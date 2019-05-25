Banka bilançoları yatırım için cazip mi?
İlk çeyrekte kredi ve mevduatta büyüyen bankaların kârları ise geriledi.
İkinci çeyrekte artan fonlama maliyetleri bankaları zorlayacak.
En çok YKB önerilirken, risk priminin düşmesi ve TL’nin güçlenerek enflasyon baskılarını azaltması bankaları cazip kılabilir.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber BIST 100 hisselerinin teknik analizi (26.5.2019)
Sonraki haber Pazar payımızı ikiye katlayacağız
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?