Yapay zekada güvenlik alarmı: OpenAI güvenlik endişesi nedeniyle yeni modelini durdurdu

CNBC’nin haberine göre, yapay zeka şirketi OpenAI, yeni modeli GPT-6.1 Astra’yı güvenlik standartlarını yeterince karşılamadığı gerekçesiyle yayınlamaktan vazgeçti.

Karar, şirketin yıllık geliştirici konferansından bir gün önce açıklandı. Son dönemde rakip firma Anthropic’in yapay zeka gelişim hızının yavaşlatılması yönündeki çağrısına OpenAI CEO’su Sam Altman da destek vermişti.

OpenAI Güvenlik Sistemleri Direktörü Saachi Jain konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kullanıcılara sunduğumuz modellerde güvenlik ve hizalama açısından oldukça yüksek bir çıtamız var. Güvenlik ve performans dengesini kurarken doğru çizgiyi yakalamak kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İptale rağmen yeni modeller üzerinde çalışmalar devam ediyor

İlk olarak The Wall Street Journal tarafından duyurulan gelişme, şirket üzerindeki güvenlik baskılarının arttığı bir döneme denk geldi. OpenAI, geçtiğimiz haftalarda GPT-6 ailesinin diğer üyeleri olan GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna’yı tanıtmış, Altman ise yeni nesil modellerin bilimsel ve ekonomik alanda büyük bir dönüşüm başlatacağını savunmuştu.

Şirket yetkilileri, GPT-6.1 Astra’nın iptaline rağmen yeni modeller üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtirken; Trump yönetiminin sektörde hızlı ilerleme baskısı ve Çin ile yaşanan rekabet, yapay zeka şirketlerinin güvenlik ile hız arasında denge kurmasını zorlaştırıyor.