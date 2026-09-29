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Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? ABD Merkez Bankası, ekim ayı faiz beklentisi belli oldu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Yatırımcılar Fed'in faizleri sabit tutup tutmayacağını, indirim ya da artırım kararı alıp almayacağını yakından takip ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Fed faizi indirecek mi, artıracak mı? Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde? İşte Fed faiz kararına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Ekonomist
Ekonomist
Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? ABD Merkez Bankası, ekim ayı faiz beklentisi belli oldu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Yatırımcılar Fed'in vereceği faiz kararına odaklanırken, toplantı takvimi de araştırılıyor. 

Peki, ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, artıracak mı? Piyasaların faiz beklentisi ne yönde? İşte Fed'in ekim ayı faiz kararına ilişkin merak edilenler...

1 Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki faiz toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek. 

Toplantıda alınacak faiz kararı, 28 Ekim'de Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

2 Fed'in ekim ayı faiz kararı ne olacak?

Fed'in ekim ayı faiz kararı ne olacak?

Piyasalarda Fed'in ekim ayı toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisi güçlendi. 

Fed'den faiz artırımı bekleyenlerin oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

3 Fed'in son faiz kararı ne olmuştu?

Fed'in son faiz kararı ne olmuştu?

Fed, eylül ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmıştı. 

Böylece banka, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmişti.
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