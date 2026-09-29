ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayında açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Yatırımcılar Fed'in vereceği faiz kararına odaklanırken, toplantı takvimi de araştırılıyor.
Peki, ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz indirecek mi, artıracak mı? Piyasaların faiz beklentisi ne yönde? İşte Fed'in ekim ayı faiz kararına ilişkin merak edilenler...
1 Fed ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki faiz toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek.
Toplantıda alınacak faiz kararı, 28 Ekim'de Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.
2 Fed'in ekim ayı faiz kararı ne olacak?
Piyasalarda Fed'in ekim ayı toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisi güçlendi.
Fed'den faiz artırımı bekleyenlerin oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.